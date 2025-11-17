當紅歌手竟「撞死人入獄」 Darren揭頹廢失控震撼面貌！崩潰怒吼慘燒聲

Darren邱凱偉劇中因一場事故撞死人，人生完全失控，鬍子蓬亂、精神萎靡。愛奇藝國際版、壹壹影業提供

Darren（邱凱偉）在《監所男子囚生記》中飾演曾經紅極一時的歌手「張子旭」，卻因一場事故撞死人，人生完全失控，劇中鬍子蓬亂、精神萎靡、每天鬧上吊自殺，情緒如同埋在胸腔的炸藥。

劉以豪與陳澤耀劇中為了協助社工師方潔宇（詹子萱飾），想方設法鼓勵Darren振作，甚至合力跳起他當年紅翻天的洗腦神曲〈不開心就跳起來〉，結果卻只讓他更憤怒、情緒完全爆炸。

劉以豪（左）與陳澤耀合力跳舞。愛奇藝國際版、壹壹影業提供

Darren透露：「拍攝時情緒拉到極限，不停的怒吼，喊太多喊到燒聲了！」他也很享受角色的頹廢造型，笑說：「這個鬍子很長，不用剃掉，回家還可以直接用來清鍵盤。」

Darren（右起）挑戰蓄鬍頹廢偶像，情緒失衡與詹子萱對峙。愛奇藝國際版、壹壹影業提供

「社工」詹子萱曾是小粉絲！對戲偶像內心雀躍

詹子萱則分享，方潔宇因家庭和工作兩頭燒，為展現社工師也有沉不住氣的時候，與張子旭的衝突需要雙方全神貫注、情緒直接投入，演起來非常有感覺。她也透露，自己早在拍攝前就是Darren「浪花兄弟」時期的小歌迷，能與Darren對戲感到十分開心。



