當紅燈是塑膠? 雲林改裝車"集體飆車" 無視號誌闖紅燈

中部中心 ／中部綜合報導

雲林褒忠鄉三民路和中正路口，被當地民眾投訴，常常有改裝車集體呼嘯而過，甚至還無視交通號誌，集體闖紅燈，不但擾人清夢也造成交通危險，集體飆車的誇張行徑，已經持續好幾年，都沒有改善。當地警方回應，會加強聯合稽查勤務，取締非法改裝車輛及危險駕駛行為。





囂張！雲林改裝車「集體飆車、闖紅燈」 居民投訴多年仍未改善

雲林褒忠鄉出現改裝車集體飆車還闖紅燈。（圖／翻攝畫面）









來囉來囉，改裝車又來了，改裝車的排氣管，發出巨大的砰砰聲響，吵得民眾睡不著，裝氣密窗都沒用啦。最誇張的是，改裝車隊一路衝，來到十字路口，帶頭車綠燈過沒問題，但跟在後面的，疑似怕跟丟，直接把號誌燈當塑膠直接無視，123456至少六輛車改裝車，直接闖紅燈，不管有沒有行人來車，相當囂張。

廣告 廣告









囂張！雲林改裝車「集體飆車、闖紅燈」 居民投訴多年仍未改善

民眾投訴 好幾年前就有改裝車飆車 擾人清夢 裝氣密窗都沒用 民眾希望警方拿出積極作為。（圖／翻攝畫面）









這裡是雲林縣褒忠鄉三民路和中正路口，當地民眾說，這些改裝車隊，通常在周末假日凌晨出現，而改裝車集體飆，打從2023年就有了，2024年，也還被拍到。年復一年日復一日，改裝車集體狂飆，居民說都沒有改善，希望警方拿出積極作為。警方表示，會加強稽查勤務，只不過這些改裝車，常常都會遮蔽車牌躲避追查，挑戰公權力，警方也得拿出對策抓人開罰，還給當地居民，安靜的居住環境。





原文出處：囂張！雲林改裝車「集體飆車、闖紅燈」 居民投訴多年仍未改善

更多民視新聞報導

20歲女騎士囂張炸街 車上驚現「挑釁字眼」遭警開罰

聲響炸街擾民！ 雲林改裝車囂張拆車牌暗夜飆速

不滿轎車深夜炸街！ 男持滅火器狂噴 反遭球棒隊圍毆

