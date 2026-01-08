當美國擁有全球最大石油儲量 國際金融顧問創辦人：油價、通膨與利率的全球定價邏輯正在改寫

委內瑞拉實權領導人馬杜洛（Nicolás Maduro）遭到拘捕，加上華府實質接管委內瑞拉石油部門，引發全球能源與金融市場的高度關注。英國財富管理公司執行長、長期關注宏觀經濟與地緣政治風險的deVere Group創辦人奈傑爾．格林（Nigel Green）指出，這一連串事件正透過石油供應預期，重塑美國通膨走勢、利率前景，並進一步改變全球資本的定價方式。



格林為國際金融顧問公司deVere Group創辦人兼執行長，長期替高資產客戶與機構投資人分析宏觀經濟、央行政策與地緣政治風險，其觀點常見於歐美主要財經媒體。他在接受訪問時表示，市場當前聚焦的並非短期政治事件本身，而是其所引發的一條清晰經濟連鎖反應。

能源價格依然是美國通膨結構中最具影響力因素



格林說，對全球最大已探明原油儲量之一的委內瑞拉取得更高程度的控制權，已經改變市場對未來石油供應的預期，而預期本身，往往比即時產量更能左右價格。他指出，能源價格依然是美國通膨結構中最具影響力的因素之一，而通膨又是利率政策的核心依據，利率則主導全球資本成本與資產配置。

在他看來，石油在美國通膨動態中的地位，超過任何單一投入要素。燃料成本的變化會直接反映在運輸、物流與製造端，並迅速外溢至食品價格、零售利潤與服務業成本，形成全面性的價格傳導。

格林回顧，過去十多年來，反覆出現的能源供給衝擊，使通膨在需求轉弱時仍難以下滑，迫使政策制定者維持緊縮立場，也促使投資人偏好現金、短天期資產與防禦型配置。相較之下，委內瑞拉局勢的轉變，為能源供應提供了不同於以往的方向。

他強調，控制委內瑞拉石油資產並不意味著產量將立刻大幅回升。基礎設施老化、資本不足仍是現實限制，但市場價格反映的是對未來的想像。只要存在一條可信的產出恢復路徑，就足以壓縮長期嵌入油價中的風險溢價，並降低整體交易基準。

石油前景變化正重塑美國利率環境



在美國經濟層面，格林認為油價下行的效果具體且迅速。能源是通膨傳導速度最快的管道之一，燃料價格一旦下降，整體通膨的反應往往快於工資或租金的變化，為政策制定者重新評估貨幣政策立場提供空間。

他指出，利率之所以長期維持高檔，關鍵在於通膨的韌性。隨著能源壓力緩解，持續採取限制性政策的正當性也會隨之減弱。市場通常會在央行正式行動前提前反映預期，將較早寬鬆與較低終端利率的想像，納入公債殖利率、信用利差與遠期曲線之中，資金成本因此開始轉向。

格林觀察，石油前景的變化正在重塑整個美國利率環境。較低的預期通膨壓低實質殖利率，使「存續期間」重新成為固定收益投資組合中的關鍵變數。政府公債不再只是避險工具，而逐漸轉為具策略意義的配置選項。

信貸市場同樣受益於融資成本的下滑，尤其是過去在高利率環境中承壓的產業，包括房地產、基礎建設與資本密集型產業。股票市場則透過估值模型對利率變化作出反應，較低的折現率支撐擁有長期現金流的企業評價。

格林指出，科技、再生能源、基礎建設與先進製造業，在較低資金成本環境下特別受惠，企業投資、併購與擴張計畫的可行性也隨之提高。

國際資本流動的地理分布正被重塑



至於能源產業本身，格林認為前景更為複雜。短期內，美國對委內瑞拉資產的掌控，強化了華府對全球供應動態的影響力；中期來看，產能擴張的可能性為油價設定上限，並對高成本生產商形成壓力，產業內部的分化將更加明顯。

在實體經濟端，工業與運輸產業對燃料價格的變化反應最為直接。航空公司、航運與物流業者能迅速反映成本下降的效益，製造業利潤率則隨投入成本下滑而改善，面向消費者的產業也因能源節省轉化為可支配支出而受益。

在全球金融層面，格林認為貨幣市場完成了這條傳導鏈。較溫和的美國利率前景，削弱美元的殖利率優勢，為資本流向受全球緊縮條件約束的新興市場創造空間。融資成本下降與風險偏好改善，正在重塑國際資本流動的地理分布。

他指出，委內瑞拉的發展影響遠超拉丁美洲本身，因為它同時改變了3個主導全球資產報酬的核心變數：油價、美國通膨與美國利率。這也挑戰了「地緣政治升級必然推高油價」的傳統假設，委內瑞拉成為少數衝突升高卻可能增加市場重新整合、而非破壞供應的案例。

能源風險溢價下降會牽動通膨預期



在格林看來，能源風險溢價下降會牽動通膨預期，通膨預期影響利率政策，而利率政策最終決定全球資本成本，進而影響所有資產類別的表現。這樣的邏輯順序，正迫使投資人重新檢視過去為能源稀缺、高通膨與昂貴資金環境所建立的投資組合。



