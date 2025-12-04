當美國文化遇見台灣客家文化 哈雷騎士與酸柑茶的美麗邂逅

百多輛哈雷機車齊聚百年茶廠的紅磚古厝前，構成衝突又有趣的畫面。（圖／吳德亮攝）

美國評論家亨利·斯蒂爾康馬傑在1950年曾以《美國精神》一書，詮釋這種融合著自信、獨立、進取、包容與自由的文化。21世紀的今天，儘管每個人都有自己的解讀，但如果要找一個最能代表美國文化的品牌，相信許多人都會選擇哈雷機車吧？

哈雷百年不衰的最重要原因，就是始終能夠激發客戶的激情，成為他們生活中的一部分。（圖／吳德亮攝）

作為一間擁有百年歷史的企業，哈雷戴維森用兩個輪子寫了一部生動的美國奮鬥史，從發展初期的開拓創新，歷經了兩次世界大戰、全球經濟大蕭條、買斷與回購、國外競爭以及市場變化的重重洗禮，至今依然屹立不搖、閃耀全球舞台，堪稱美國傳統製造業的傳奇，更被賦予了更多的精神與文化內涵。

哈雷機車不僅是交通工具，更是許多朋友們的「生活大玩具」。 （圖／吳德亮攝）

同樣擁有百多年的歷史，曾經盛行於桃竹苗地區的酸柑茶，在過去物質尚不充裕的年代，幾乎是客家鄉親家家戶戶必備的保健聖品。但隨著國民所得的提高，以及成藥的普及，而逐漸被遺忘。近年又因無毒、有機、養生等觀念的抬頭，而使得客家先民留下的寶貴資產又恢復了產製，不僅普及到客家庄以外的全台各族群，更受到歐、美、日等國的青睞，成功外銷美國、加拿大等地。

百輛哈雷機車與百年茶廠酸柑茶最美麗邂逅。（圖／吳德亮攝）

當哈雷機車所代表的美國文化，遇見酸柑茶代表的台灣客家文化，會激盪出怎樣的火花？由「太古哈雷」贊助、台灣哈雷車主俱樂部主辦，「台灣哈雷騎趣美好—酸柑茶」活動，在桃園市龍潭區「福源」百年茶廠盛大展開。一百多輛爭奇鬥豔的哈雷機車從台灣北、中、南各地御風而來，齊聚紅磚古厝前的禾埕廣場，加上帥氣十足的男女騎士們，構成衝突又有趣的畫面。

百多位哈雷騎士在福源茶廠分組製作客家酸柑茶。（圖／吳德亮攝）

太古哈雷總監黃鎮書就是來自新竹北埔的客家子弟，他說哈雷機車於2008年由太古集團引進，翌年就成立哈雷車主俱樂部，從最初的兩百多位會員成長至今約有四千多位，有效會員數約2500人左右，涵蓋年齡從25歲到60歲。十多年來除了每年10月第一個禮拜的「全國大會師」，也不斷創造許多挑戰如「一日環島」、「一日一千公里」等，更積極參與或舉辦各種公益或慈善活動，如前往偏鄉幫助弱勢等。

俱樂部劉會長更希望能將哈雷精神融入地方特色文化，因此特別選擇了最富傳統客家精神的酸柑茶，讓會員在專業製茶師的指導下親自參與製作，除了體驗客家先民勤奮的在地生活智慧，更能與自由、熱情、參與的美國精神相結合。

專業製茶師指導騎士們在柑橘頂端挖出缺口取出果肉。（圖／吳德亮攝）

話說每年農曆春節期間，台灣許多民眾都喜歡買幾個比一般椪柑足足大上一號的「虎頭柑」回家拜拜。整粒看起來彷彿巨無霸般的虎頭柑，由於皮厚、水分多，加上橙紅紅的外表，看起來充滿過節的喜氣，尤其還可以在供桌上持續放上一個月而不變壞，因此作為敬神祭祖並討個吉利好運，相當受到一般民眾的青睞。

帥氣的哈雷女騎士將攪拌後的果肉與茶葉回填至虎頭柑塞滿。（圖／吳德亮攝）

不過，虎頭柑與食用為主的桶柑或椪柑不同，果肉奇酸無比，一般除了害喜的少婦外，根本沒人能嚥得下去，明顯地「中看不中吃」。因此只要春節一過，因水份消失而萎縮硬化的虎頭柑，十之八九會被無情地當作垃圾棄置。

不過勤儉惜物的客家先民卻不捨如此浪費，反而將製茶過程中淘汰下來的「茶角」塞入，製成有如黑茶類普洱茶外觀的酸柑茶，不僅可以「化腐朽為神奇」地放個五年、十年以上，敲碎後沖泡飲用溫潤爽口，茶香與柑香融合的微酸口感令人回味再三，據說對咳嗽、化痰、解熱都有功效，堪稱台灣最獨特的「緊壓茶」了。

當百多輛哈雷機車轟隆隆地騎進龍潭著名的「竹窩子」茶區，遠遠就被高聳入雲的巨大煙囪所震撼，紅牆黛瓦的外觀，乍看彷彿典型的客家民居，走入大門後，才頓時被近600坪偌大的廠房，以及與密集排列的大型機具所吸引。

福源製茶廠第三代掌門黃文諒，從小就耳濡目染酸柑茶的製法，加上每逢咳嗽不止時，母親就會泡上一杯酸柑茶的童年溫馨記憶，因而矢志將先民留下的智慧結晶繼續承傳。

福源茶廠第三代掌門黃文諒與他光滑渾圓且無鐵絲痕的酸柑茶。（圖／吳德亮攝）

不過製作酸柑茶可不容易，第一步是挖果肉：在黃文諒夫婦的指導帶領下，騎士們個個脫掉頭盔，戴上塑膠手套，以特製的金屬圓筒在柑橘頂端挖出缺口，捨棄原本挖開的柑皮，另外挑選外觀看來較差的虎頭柑，切下較大的柑皮作蓋子，以便下一步能塞入已經填滿茶葉的半成品內，讓兩者完全密合。

哈雷騎士們以特製的金屬圓筒在柑橘頂端開口挖果肉，是製作酸柑茶的第一步。（圖／吳德亮攝）

從上午十時開始挖果肉，加上中午休息用餐後，進行至第二步，騎士們興高采烈地以杓匙將果肉挖出，仔細濾掉果肉裡的籽，將挖出的果肉交予黃大嫂放進絞碎機絞碎後取出，再請大家動手與茶葉混合攪拌，並陸續回填至挖空的柑仔內，將柑仔塞得圓鼓鼓的，再將預先準備好的柑皮蓋子塞入。

騎士們將絞碎後的柑橘果肉與茶葉攪拌混合。（圖／吳德亮攝）

騎士們挖出柑橘缺口取出果肉。（圖／吳德亮攝）

對騎士們來說，階段性任務已經完成，但黃文諒夫婦必須一顆顆整理後再送進蒸籠：一蒸、一壓、一烤，再蒸、再壓、再烤，每天重覆同樣的動作，天氣好時尚須將酸柑茶拿到陽光下曝曬。歷經「九蒸九曬」不斷的蒸、曬、烘、壓，一共九次工序才能完成，總共需費時三～五個月。黃文諒說蒸熟、蒸透的酸柑茶，才經得起長期陳放，因此騎士們必須等待一段時日，才拿得到自己費心製作的酸柑茶成品，光滑渾圓、無鐵絲痕，像極了黑褐色的車輪，聞起來又有一股淡淡的茶葉與陳皮清香，必將成為哈雷騎士們永久的珍藏與記憶。

填滿茶葉的酸柑茶還需歷經多次蒸烤，顏色逐漸轉黑且硬度也不斷提高。（圖／吳德亮攝）

