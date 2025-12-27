當老闆出手超大方！炎亞綸發超過200萬元年終 曝與男友最新進度

（記者蔡函錚／綜合報導）藝人炎亞綸26日受訪時談及年末規劃，除分享工作近況，也首度曝光公司對員工的福利安排。他表示，年終獎金預計將發出超過200萬元，另規劃帶員工出國旅遊，目的地可能落在普吉島或薄荷島，引發外界對其「老闆作風」的討論。

圖／藝人炎亞綸26日受訪時談及年末規劃，除分享工作近況，也首度曝光公司對員工的福利安排。（翻攝自aayan1120 IG）

炎亞綸近年身兼多重管理角色，包含大浪娛樂、火火選物、晴空鳥、轉子資本等單位。他也透露，自己親自參與打造全新辦公空間，從格局到動線幾乎全程投入，笑稱過程讓他彷彿成了半個室內設計師。至於目前旗下約有40名員工，他坦言完整的管理體制仍在建立中，但仍希望在年末以具體方式回饋團隊。

談到感情生活，炎亞綸也大方提及交往5、6年的男友，並說明對方在工作上是執行經紀。針對年終是否因伴侶身分有所不同，他表示不會特別調整，仍採一視同仁的做法，強調公私分明。他同時稱讚男友情緒穩定，無論工作或私下都能維持平衡，這幾年自己經歷各種風波時，對方始終陪伴在旁，形容男友像「棉花」般能吸收情緒，協助他把波動消磨掉。

受訪過程中，炎亞綸也坦言，對方是第一個讓他萌生結婚念頭的對象，曾想過求婚但擔心被拒絕；至於男友對婚姻則沒有特別想法。他提到男友明年犯太歲，自己以玩笑口吻說若明年結婚，自己就成了對方的「太歲」，並以「物理性的壓」回應外界玩笑。

此外，炎亞綸透露自己曾送男友要價8萬元、900發的電音波醫美作為浪漫之舉，並表示明年1月兩人將一同前往日本旅行。