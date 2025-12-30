當老闆好難！招募25人竟被24人騙薪水 員工還同時入職3家公司

一名老闆招募25名員工，竟有24人趁試用期騙取薪水。示意圖／photoac

招募25人，24人都是騙子！日前一名老闆招募了一批新員工，不過員工向公司稱不需要為其保險，未料試用期一到，員工領到薪水就立刻提離職；事後得知，這些人竟專門騙取公司底薪，甚至同時入職2至3家公司。

根據《大河報》報導，北京一名老闆日前招募25名員工，許多人在面試時稱不需要保險，只要求薪資，不過實際上班後，到了試用期，員工領到薪水後便提離職，感嘆這24人彷彿詐騙集團，相當無奈。

報導指出，新進員工們只要說出「掛職」一詞，彼此間就能知道是來公司騙取底薪，而這些族群通常會互相推薦「好騙公司」，甚至列出清單，爆料哪間公司容易通過面試、薪水發的快、管理制度較不嚴謹，又不強迫保險。

而為了多重領取薪水，更同時入職2至3家公司，不過消息一出，網友質疑究竟是哪種行業可以同時入職多家公司？有網友猜測「銷售崗位吧，不用坐班」、「業務性質」，一派網友則質疑「誰讓老板不保保險的」，若合法保險、不走漏洞，公司就不會衍伸出後續爭議。



