當自家車？ 「共享機車」亂停社區B1 男怒：自私

難道把共享機車當成自家車嗎？除了有民眾抱怨，找不到共享機車，懷疑被別人停在私人車庫，甚至還有人目擊自家社區地下停車場，竟然出現共享機車，直呼這樣停的人實在太自私。對此，共享機車業者表示，已請用戶將車輛移出並勸導，如果累犯會將帳號停權。

民眾目擊自家社區地下停車場，竟然出現共享機車。（圖片來源／民眾bu611_提供）

目擊民眾：「嗚嗚，就是有這種自私的人。」民眾氣壞了，因為看到共享機車竟然大剌剌停在社區地下停車場。目擊民眾：「共享機車不是私人的耶，停在人家的地下車庫是想怎樣，誇張。」WeMo共享機車則回應，經排查後已請用戶將車輛移出並勸導，如累犯會將帳號停權。

不過其實也有其他網友抱怨，一天之內曾找3台共享機車，疑似都被停在私人車庫，質疑難道用這樣的方式來代替買機車嗎？民眾：「我覺得這樣很沒公德心，地圖上顯示的位置，不會知道那個停車的地方是在自家車庫裡或者它有被鎖住，所以他可能會白跑一趟。」

共享機車業者表示，針對違規用戶，如果累犯會將帳號停權。（圖／TVBS）

其實共享機車早就有在網路上公告，機車請停放在「營運範圍內」的合法公有露天停車格或合作停車場，禁止停放在限時、時段性禁停、身心障礙專用等特殊停車格和私人場域。民眾：「你讓別人沒辦法使用到，那就失去了它原本共享機車的概念。」

而共享機車業者則回應，其實透過「智慧營運平台」搭配「營運團隊SOP」雙軌並行，來執行車輛的「閒置防呆」和「停放控管」，後台系統能即時監控全車隊的GPS定位和狀態，一旦接獲車輛異常，營運團隊也會介入處理，而針對違規用戶會採取「分級處置」，如果因違規停放導致需派員協助移置，將向用戶收服務費300元，原則上不會因單次輕微疏失就直接永久停權，只有針對累犯和情節重大者啟動停權機制。

