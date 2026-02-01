當自由有價格 台灣準備付多少？又怎麼付？

和平不是口號，也不是道德姿態，而是一整套高度現實的文明能力。（軍聞社提供）





當「自由不是免費的」逐漸成為政治語言時，真正值得討論的，並不是誰說了這句話，而是台灣社會是否已經準備好面對它。如果自由確實需要成本，那麼我們究竟準備付多少？又是否想清楚要用什麼方式來付？國防特別預算所引發的爭議，實際上映照的，正是台灣在安全、責任與選擇之間，仍未完成的一場集體思考。

我們談和平太久，卻很少談「能力」

在台灣，「和平」長期被當成一種信念——相信對話、相信善意、相信只要不挑釁，就能避免最壞結果。

但歷史反覆提醒我們：和平從來不是因為人們渴望它而存在，而是因為某些社會具備維持它的能力。

和平不是口號，也不是道德姿態，而是一整套高度現實的文明能力：包括承擔成本的能力、管理風險的能力，以及在壓力下仍能做出理性選擇的能力。

當一個社會只談和平，卻拒絕討論代價，和平就會變成一種逃避現實的語言。

自由的價格，從來不是抽象問題

「自由不是免費的」這句話最近被頻繁引用，卻也同時引發反感，彷彿一旦談到成本，就是在威嚇社會、勒索民意。

但事實上，自由從來都不是無價的，只是我們習慣忽略帳單。

1938 年，英國選擇以妥協換取和平，一年後付出的，卻是整個世代的戰爭代價。

1951 年，西藏以協議換取「和平解放」，結果卻是自治與文化空間的消失。

這些歷史不是因為不愛和平而失敗，而是因為錯誤估算和平與自由的成本。

真正昂貴的，往往不是準備本身，而是延後付出，甚至選擇錯誤的支付方式。

國防爭議的本質，是一場文明層級的猶豫

台灣當前圍繞國防特別預算的爭論，看似是數字問題——8 年 1.25 兆是否合理？是否過高？是否應凍結或重談？

但若冷靜拆解，就會發現這場爭議真正暴露的，其實是三個更深層的集體猶豫。

第一，我們是否真正承認威脅具有長期性？

如果風險只是短期事件，那麼任何長期投資都顯得多餘；但若威脅是結構性的，拖延本身就意味著更高代價。

第二，國防是否被當成公共治理，而非政黨選項？

當安全議題被高度政黨化，社會討論的就不再是如何做得更好，而是如何在政治上不輸。

第三，也是最關鍵的——台灣社會是否仍潛意識期待，有人會在最後關頭替我們承擔風險？

自由不是免費的，因為安全不能外包

美國在台協會處長谷立言的發言之所以引發關注，並非因為語氣強硬，而是因為他點破了一個現實：在國際秩序中，沒有任何國家會無條件替另一個社會承擔安全成本。

美國的《國家安全戰略》明確指出，盟友必須投資於能夠真正嚇阻侵略的能力。

這不是道德評價，而是制度現實。

任何穩定的安全關係，最終評估的從來不是情感，而是三件事：是否願意為自身安全承擔成本；是否具備可持續的防衛能力；是否讓對方相信，在壓力來臨時不會率先放棄。

如果台灣連一項分八年執行的國防特別條例，都無法完成正常審議程序，對外釋放的就不只是政治紛擾，而是一個文明訊號——這個社會是否已準備好為自由負責？

真正成熟的監督，是治理能力的一部分

質疑國防預算，並非錯誤。民主社會本就需要監督，尤其是涉及龐大資源與長期安全的政策。但必須清楚區分——阻擋，並不等於監督。

真正成熟的監督，是逼政府回答：

投資是否對準實質嚇阻？

是否建立長期能力，而非一次性採購？

是否形成制度，而非象徵？

讓預算進入制度化審議、公開辯論與持續檢驗，本身正是文明治理能力的一部分。

和平與自由，都是「需要被管理」的事物

台灣的自由，從來不是自然生成。

它來自威權時代被監禁、被噤聲、被犧牲的人；也來自今日仍站在第一線、卻鮮少被納入宏大敘事的官兵。

因此，真正的問題從來不是要不要和平、要不要自由，而是——台灣是否已具備承擔它們的文明能力。

不做選擇，本身就是一種選擇；延後付出成本，本身就是把風險轉嫁給未來。自由確實不是免費的。和平也不是信念就能換來的。

但台灣仍擁有一項極其珍貴的權利——選擇何時、以什麼方式，為它們付出。

※作者為航空國防工程第一線工作者，長期投入於航空系統整合、工程管理與國防科技相關實務。曾親身參與多項國防工程專案，熟悉從設計、測試、驗證到後勤支援之完整工程流程，並長期關注國防工程能力如何在制度層面被延續、被治理。近年持續以「工程型國防」為核心觀點，撰寫專文探討國防自主、科技韌性與民主制度如何相互支撐。其關注重點不在單一裝備或採購項目，而在於國家是否具備持續自我更新的國防工程能力，以因應高度不確定的安全環境。本建議書內容，係基於實務觀察與工程經驗所提出之制度性反思與建言，期能作為政策討論、制度精進與跨部門溝通之參考。