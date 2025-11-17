當舔狗風險高！普京鎮壓俄版小粉紅 專家：莫斯科對俄烏戰爭不利的焦慮日益加劇

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）開始針對一度備受青睞的極端民族主義「Z部落客」（Z-bloggers）採取噤聲措施，此舉象徵克里姆林宮的鎮壓行動已進入全新階段，甚至連堅定支持入侵烏克蘭戰爭的忠實擁護者也成為目標。



曾經獲得勳章的戰士、地方州長顧問，以及知名挺戰部落客羅曼．阿列金（Roman Alekhin），最近因涉嫌一樁為俄軍募款的貪汙醜聞，而被當局貼上「外國代理人」的標籤。

一度被視為一種安全閥門



英國《每日電訊報》（The Telegraph）於11月16日報導指出，阿列金的突然失勢，在支持入侵烏克蘭的網路社群中引發強烈震撼。多年來，這個社群享有相對寬鬆的空間，能夠在擁護克里姆林宮整體目標的同時，公開批評戰場上的挫敗。

英國皇家國際事務研究所（Chatham House）資深俄羅斯分析師凱爾．賈爾斯（Keir Giles）向《每日電訊報》表示：「如果這種異議是針對政治體制本身，早就會招致報復行動。」

賈爾斯進一步補充，「Z部落客圈子」一度被視為一種安全閥門，讓批評者能宣洩情緒，卻不會真正挑戰國家整體政策。「如今，這條管道也被徹底封堵。」

莫斯科不再容忍任何獨立敘事



分析人士指出，這波鎮壓顯示莫斯科當局不再容忍任何獨立敘事，即使這些聲音來自極度忠誠的來源。

其他知名人物也捲入這場鎮壓行動。長期為克里姆林宮辯護的政治評論家謝爾蓋．馬科夫（Sergey Markov）在8月被貼上外國代理人標籤；宣傳人士塔蒂亞娜．蒙蒂揚（Tatyana Montyan）和奧克薩娜．科貝萊瓦（Oksana Kobeleva）則因公開批評戰爭某些層面，而被列入極端主義名單並遭到拘留。

所有涉案人士均否認任何不當行為。



專家警告，這次清洗行動反映出俄羅斯正加強資訊管控，同時也顯示克里姆林宮內部對戰場表現欠佳的焦慮日益加劇。

Z部落客擁有龐大受眾，並與前線部隊維持密切聯繫，這讓他們對當局而言，既具利用價值，也逐漸成為潛在威脅──尤其當他們的報導與官方媒體產生矛盾時，例如今年夏天烏克蘭發動「蜘蛛網行動」（Operation Spiderweb）進行縱深打擊期間所發生的情況。

俄國網路空間正更深層地陷入極權主義模式



保皇派宣傳人員與較具批判性的戰爭評論員之間的派系鬥爭也持續升級，進一步壓縮異議空間。

隨著俄羅斯擴大運用「外國代理人法」，並加強對Telegram和WhatsApp等平台的管制，觀察家認為，該國的網路空間正更深層地陷入極權主義模式。

反對派人士弗拉迪米爾．卡拉-穆爾扎（Vladimir Kara-Murza）向該報表示：「這台鎮壓機器無法停止。在讓所有政治異議者噤聲之後，它現在正轉向對付政權自己的支持者。」



責任編輯：許詠翔



