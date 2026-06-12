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中部中心 ／ 許家程 李柏瑾 台中報導

台中有當鋪業者，跨境成立越南博弈網站，卻把當鋪當成洗錢中心，打出優惠利率誘使越籍移工來換匯，大賺地下匯差。而在越南博弈網站的獲利，也透過相同管道，把錢洗回台灣，遭檢警查出洗錢不法獲利高達2.5億，警方前往當鋪搜索，查扣現金2千多萬，還得出動點鈔機。





當舖老闆涉跨境洗錢2.5億！ 檢警查扣2千萬錢磚

特勤小組全副武裝到精品當鋪搜索 攻堅逮人。（圖／翻攝畫面）





特勤小組荷槍實彈全副武裝，前往當鋪搜索，通通都別動，接著小房間有個大保險箱，裡面現金一捆又一捆都被搜出。甚至還有錢磚從保險箱滑落，現金一共2千多萬，擺在桌上成了千元大鈔現金磚，清點金額還得出動點鈔機

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當舖老闆涉跨境洗錢2.5億！ 檢警查扣2千萬錢磚

警方在當鋪查扣現金２０００多萬 還得出動點鈔機。（圖／翻攝畫面）





點鈔機唰唰唰不停，一共2千4百多萬被查扣，檢警破獲跨境博弈集團洗錢案，查出蔡姓主嫌經營合法當舖，又從事越南博弈網站，把當鋪當成洗錢中心，打出不錯的換匯利率，吸引越籍移工上門換匯，博弈網站的獲利，疑似也透過相同管道，把錢洗回台灣，製造金流斷點，2人交保，6人遭到聲押。男子從事當鋪業以合法掩護非法，掛羊頭賣狗肉，達到地下匯兌賺匯差，博弈獲利洗錢回台，雙重暴利，洗錢高達2.5億元，檢方偵查終結，起訴相關犯嫌8人，並聲請沒收全部犯罪所得。





原文出處：當舖老闆涉跨境洗錢2.5億！ 檢警查扣2千萬錢磚

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