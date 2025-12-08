當航空遇上攝影 基隆商工蔡宗和首創「無人載具課程」

蔡宗和教師指導學生屢屢獲獎

基隆商工教師蔡宗和首創「無人載具課程」

國立基隆商工航空電子科資深教師蔡宗和，同時是名熱愛攝影的攝影師，他運用所學與所愛，結合攝影與無人機應用課程，更在基隆市消防無人機隊成軍時加入，將消防局推展的無人載具應用，首創全臺高中第一次有老師教授的「無人載具課程」，讓學生親自體驗無人載具的技術與設備，更傳授攝影美感，協助學生在攝影競賽中屢屢獲獎。

已任教20多年的基隆商工蔡宗和老師，作為航空電子科的專任教師，他始終堅信「技職教育的價值在於實作與專業並重」。他重視學生學的不只是書本上的理論，更要將技術運用在真實情境。為了讓學習更貼近產業需求，因此積極推動產學合作，讓學生有機會在校園裡接觸業界最新的技術設備，甚至透過參訪或業界師資進入課程的合作，讓學生提早了解職場所需要的科技人才。

除了在航電領域深耕，他也善用自己的攝影專長，帶領學生開展跨域學習的視野，透過攝影的美感訓練，讓學生在電子操作中，學會從不同角度觀察與表達，希望這樣的跨域嘗試，不僅拓展學生的專業深度，更開啟了他們對未來多元發展的想像。因此他不僅自己參加攝影比賽，也同時指導、協助學生參賽，多年來獲獎無數。他舉最新獲獎的一個例子，最近與他一同參賽的學生高帷宸就榮獲了全球青少年文化藝術專才協會2025全球兒童及青少年攝影大賽公開組金獎。

蔡老師分享，雖然教育現場仍有許多結構性的困境，從制度保障不足，到社會對技職教育的誤解，但他始終堅信，教育是一場長程飛行，不一定總在順境，但只要方向正確，學生一定能飛得更遠。