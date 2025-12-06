當著5萬人告白IU！ 舒華重現《苦盡柑來》Wink名場面全場融化

舒華（左）對IU告白，IU也開心回禮。翻攝LINE TV

韓國音樂盛事「AAA頒獎典禮」（亞洲明星盛典）今（6日）在高雄世運主場館揭曉，舒華在接受主持人張員瑛訪問時，趁空再度跟偶像IU告白，還模仿金宣虎在《苦盡柑來遇見你》中的招牌WINK眨眼，讓IU感動地回禮。

舒華（中）趁著IU在現場，抓緊時間告白。翻攝LINE TV

舒華先前隨i-dle錄製IU的網路節目時，就曾分享是《苦盡柑來遇見你》的鐵粉，追劇追了很多遍，今天趁著IU也在場，當場就學了金宣虎的招牌眨眼pose，還告白地說：「IU前輩我真的是妳的粉絲，你長得漂亮、演技又棒，我會努力成為和您一樣的人！」讓IU聽了好感動也做了超萌表情回禮。

廣告 廣告

IU聽了也超感動。翻攝LINE TV

今晚除了朴寶劍、IU拿了情侶獎，被cue當場合唱，《苦盡柑來遇見你》劇組也超有愛，IU大讚劇中弟弟姜有皙，姜有皙也甜喊「IU最棒」，文素利還即興做了三行詩，十分有才！



回到原文

更多鏡報報導

《苦盡柑來》CP牽手放閃領情侶獎！ IU甜喊：謝謝朴寶劍

震驚！趙震雄宣布退出演藝圈 《信號2》播不播？電視台說話了

吳麗萍神曲AAA台灣首唱！ CORTIS熱跳〈GO!〉5萬人嗨爆高雄世運