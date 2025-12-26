當藝術成為心靈糧食：裴社長對談紙風車劇團創辦人李永豐 紙風車「熱情燒不完」的祕密曝光

裴社長和紙風車劇團創辦人的訪談，不僅記錄了李永豐的人生故事，更讓聽眾深刻感受他對於藝術推廣的熱情與堅持。（鏡好聽提供）

Podcast節目《裴社長吃喝玩樂》最新一集迎來重量級來賓—紙風車劇團創辦人李永豐。這位被裴社長戲稱「不笑像黑道大哥、其實是兒童超級英雄」的藝文界領袖，在節目中與裴社長展開了一場充滿「江湖味」與洋蔥的對談。

兩人從兒時貧困的飲食記憶聊到劇團下鄉演出的酸甜苦辣，裴社長更以獨到的觀點，將李永豐口中的「悲慘童年」重新解讀為「有機養生」，引發現場笑聲不斷。這場對談不僅揭露了紙風車劇團走遍368個鄉鎮的幕後祕辛，更讓聽眾深刻感受兩人對生命價值的體悟。

「死魚」變「養生餐」？妙語解讀貧窮的滋味

談及童年時光，來自嘉義布袋的李永豐形容自己是吃「蕃薯籤配死魚」長大的，甚至為了想吃甜食去偷拔甘蔗。裴社長卻敏銳地指出了盲點：「其實這是現代人最羨慕的健康飲食，難怪李永豐身體硬朗。」李永豐苦笑反駁：「但魚真的是死魚啊！不死我們吃不到！」兩人對貧窮滋味的幽默攻防，為節目增添了不少趣味。

從「服務中產」到「天打雷劈」的覺醒

李永豐坦言，早年劇團的演出在國家戲劇院場場爆滿，他手握上億資金，卻因拒絕家鄉一場5萬元的演出邀約，在午夜夢迴時感到「天打雷劈」般的羞愧。這份愧疚感促使他推動免費下鄉巡演。李永豐自謙在藝術創作上是「平庸之輩」，僅能做推廣工作，裴社長則給予了高度肯定。裴社長認為，紙風車劇團巡演的價值在於為偏鄉孩子搭建了接觸藝術的台階，讓孩子們看到不同的視野。

巡演路上的「暗黑便當」與「驚悚野味」

裴社長好奇劇團長年在外，對各地便當文化有何觀察？李永豐大吐苦水，表示在偏鄉曾吃過「只有一塊肉半顆蛋」的寒酸便當，全團餓到最後只能靠超商食品果腹。除此之外，李永豐指出，自己曾在山區被熱情的鄉親招待享用奇特野味。裴社長聽聞後驚呼連連，李永豐則無奈表示：「人家熱情端出來，就算心裡皮皮挫，也要吞下去！」這段關於「舌尖上的驚魂記」，生動呈現了劇團下鄉不為人知的甘苦。

用行動貼近鄉土，用藝術餵養孩童

訪談尾聲，李永豐談及自己歷經疫情與憂鬱症後的現況。他感性地分享，雖然錯過了陪伴自己孩子成長的時光，但如今子女對他的認同，成了他最大的財富。這場訪談不僅記錄了李永豐的人生故事，更讓聽眾深刻感受他對於藝術推廣的熱情與堅持。

🌈李永豐 X 裴社長 為台灣的孩子搭造看見世界的階梯！EP69節目上架～

Apple Podcast：https://lihi.cc/1axla

廣告 廣告

Spotify：https://lihi.cc/IiS71

鏡好聽：https://lihi.cc/xI4Iv

YouTube：https://lihi.cc/YsHPR

更多鏡週刊報導

糯米控的天堂！裴社長探訪台中第五市場 肉圓仔湯、拉不斷的古早味麻糬好吃到停不下來

嫩到像豆腐一樣！ 肥嫩蹄膀與特製辣椒的完美交響 裴社長大啖第五市場「阿彬爌肉飯」

百年敷島町市場巡禮！裴社長探訪台中第三市場 大啖米其林肉圓