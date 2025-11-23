當蜂蜜碰上肉桂 強強聯手治百病？專家：不能取代治療 注意用量

在醫藥發達的今天，天然療法仍受到青睞，最近Line又在瘋傳一則訊息，大加讚揚蜂蜜和肉桂的結合，可以緩解很多症狀，包括高血壓、感冒、膀胱炎、降膽固醇等等，幾乎變成了「什麼都有用」的神藥。專家表示，蜂蜜和肉桂的確都有一定的療效，但沒有那麼神！

營養師蔡宜方表示，蜂蜜和肉桂不僅營養價值高，還具有多種「保健」功效，不能替代「治療」。因此，有疾病者在尋求一般治療之後，作為保健之用，是可以參考的。

看更多：牛蒡茶降血糖？日本名醫揭最有效喝法和功效 5大禁忌一次看

廣告 廣告

蜂蜜富含多種營養素

蔡宜方指出，天然蜂蜜約82%由水、碳水化合物、蛋白質、植物化學物質、抗氧化劑和礦物質組成，其中果糖和葡萄糖各佔3成以上。此外，蜂蜜還含有多種活性化合物，如黃酮類化合物、有機酸、酚酸、維生素和酶等。這些豐富的抗氧化物質賦予了蜂蜜抗氧化、抗發炎和抗菌的特性，對心血管健康、緩解咳嗽症狀和腸胃保健都有益處。

看更多：保養皮膚 松樹皮很靈嗎？歐洲研究有助抗氧化、保濕 專家提醒選購必看1成分標示

蜂蜜有助傷口癒合

談到蜂蜜在傷口護理方面的應用，蔡宜方表示，蜂蜜中不僅含有大量的糖，可以為傷口附近的細胞提供養分，其豐富的胺基酸還能促進纖維母細胞的沉積和膠原蛋白的形成，同時抑制細菌生長，有助於傷口癒合。但，用法不是直接蜂蜜去塗傷口，而是以蜂蜜為萃取成分的藥劑是有助傷口癒合的。

肉桂具多重保健功效

除了蜂蜜，肉桂也是天然療法中的常見藥材。蔡宜方解釋，肉桂能夠擴張末梢血管、促進血液循環。肉桂所含的揮發油可以溫和刺激腸胃功能，幫助腸胃排氣，避免痙攣，並促進消化。此外，肉桂還可以強化胰島素的分泌調節，有助於穩定血糖、降低血脂，同時具有抗真菌和鎮痛的效果，常用於緩解喉嚨發炎、疼痛。

看更多：醫曝5種香料竟比藥物更能保護腸道！第4種必吃是大腸直腸癌剋星

1日食用量2～4湯匙為限

對於蜂蜜和肉桂的食用量，蔡宜方建議，嚴重疾病時仍需先求診並服用藥物，控制緊急症狀之後，進入食療保養階段時，可適量添加蜂蜜、肉桂。由於蜂蜜含糖量高（總碳水化合物80%，果糖和葡萄糖共60%左右），平時食用做保養可將含糖飲品換成添加蜂蜜，若作為療養用途，建議一次1湯匙、一天2～4湯匙為限。

蔡宜方提醒，食用的蜂蜜不適合直接擦拭傷口，傷口護理需使用醫療級滅菌過的蜂蜜產品。此外，蜂蜜和肉桂並非「治療」，而是在治療後的維持保養方法之一。治療已存在的疾病需要更強效或直接的成分，並搭配整體飲食改變才能達到維持健康的目的。

看更多：春蜜到！蜂蜜止咳、降脂肪肝風險 好喝蜂蜜水黃金比例曝 1天能吃多少

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 諮詢專家／蔡宜方營養師

更多健康2.0報導

泡湯季小心黴菌上身！醫師教你3招預防灰指甲 暖腳不養菌

看起來比實際年齡老？研究揭衰老真相：1元凶竟讓細胞「早衰2年」

天涼手腳冰冷怎麼辦？快按3穴位補氣血 還能促進體內循環



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章