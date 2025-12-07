台中豐原發生驚險追逐戰！55歲失業男子汪姓男子因騎車沒油，見超商停車場有車未熄火，竟臨時起意偷車，還將車主甩至馬路上，警方接獲報案後立即展開攔截圍捕，27分鐘就在國豐路三段逮人。嫌犯除了賠償撞車維修費，還得面臨竊盜罪，情況雪上加霜！

「當街偷車甩飛車主」超商停車場驚魂 嫌犯27分鐘後落網。(圖／threads maggie910417)

一起超商停車場的汽車偷竊案件，在台中豐原演變成驚險追逐戰。6號下午3點多，一對夫妻前往超商購物，先生在車旁抽菸未熄火時，55歲汪姓男子突然竊車並將車主甩至馬路上。警方啟動攔截行動，27分鐘後在豐原國豐路三段攔截成功。據了解，嫌犯因失業心情不佳，騎車時沒油，見有車未熄火而臨時起意犯案，如今面臨竊盜罪與賠償責任。

白色轎車從超商停車場急速倒車衝出時，將一名男子甩到馬路上，後方駕駛嚇得緊急向左轉向，險些輾過被甩出的男子。從另一個監視角度可以清楚看到，白色轎車倒車時造成男子被甩出，後方駕駛驚險閃過，而白色轎車則立刻加速急轉彎逃離現場。

停超商購物遭竊 車主被甩馬路險遭輾。(圖／TVBS)

目擊店家原本以為這是一起肇事逃逸案件，但隨後發現情況並非如此。被甩出去的男子站起身後試圖追趕離去的車輛，差點被撞到他的後方駕駛也停車下來關心。此時大家才發現，這其實是一起當街偷車、搶車案件，立即報警處理。

警方接獲報案後，立即通知線上警網根據車牌追蹤車輛，並啟動攔截圍捕行動。僅僅27分鐘後，警方就在台中豐原國豐路三段發現了被失竊的車輛。嫌犯發現警車後，在大路口違規左轉，再次險些造成事故。最終，嫌犯因卡在車陣中無法加速，還撞上其他車輛，被警車攔住去路，才終於乖乖就範。

失業男超商偷未熄火汽車 警方全城追緝「卡車陣」束手就擒。(圖／TVBS)

事件發生在台中豐原三豐路二段的某超商。當天下午，被害夫妻只是開車到超商購物，太太在裡面結帳，先生在車旁抽菸且沒有熄火。就在這時，嫌犯突然衝上車準備偷車，先生發現後立即衝上前阻止，結果被甩到馬路上。

偷車的竊嫌是一名55歲汪姓男子，原本住在新竹，因為失業心情不好，6號回到中南部老家。途中因騎乘的機車沒油，看到超商停車場有車沒熄火而臨時起意犯案。結果不僅偷了車、甩飛車主，還在街上引發警匪追逐。汪姓男子原本就因失業而失意，現在不只要賠償撞車維修費，還要背負竊盜罪，情況雪上加霜。

