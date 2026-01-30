中部中心/綜合報導

持續追蹤，發生在台中大雅的持刀砍人案，張姓犯嫌29日轉院到台中榮總，意識清楚等待醫師評估開刀，確切行兇動機，得等手術結束，警方才能製作筆錄。法醫高大成回憶，犯嫌今年1月曾找他諮詢，希望自己替他平反冤屈，他說犯嫌講話顛三倒四、積怨成仇，幸好當時自己"沒有罵他"，否則可能換他被殺。





當街割頸！嫌意識清楚轉院 待開刀後製作筆錄釐清殺機

當街割頸! 嫌意識清楚轉院 待開刀後釐清殺機(圖/民視新聞)









在台中犯下持刀砍人案的張姓犯嫌，29日在警方戒護下，轉院到台中榮總，他雙大腿骨折，全身多處擦挫傷，意識清楚，生命跡象穩定，等待醫師評估開刀，也因為如此，警方尚未製作筆錄，犯案動機仍待釐清。

廣告 廣告





當街割頸！嫌意識清楚轉院 待開刀後製作筆錄釐清殺機

遭砍的63歲李姓婦人經過緊急開刀治療 29日晚間已經轉到加護病房觀察(圖/民視新聞)









至於無辜遭砍的63歲李姓婦人，全身共有八處刀傷，最嚴重的傷口，在頸部10公分刀傷，經過緊急開刀治療，29日晚間，已經轉到加護病房觀察。





當街割頸！嫌意識清楚轉院 待開刀後製作筆錄釐清殺機

張姓犯嫌的爸爸是當地守望相助隊 對於兒子犯下驚悚割頸案一家人相當低調(圖/民視新聞)









據了解張姓犯嫌，和爸媽哥哥同住，爸爸是當地守望相助隊，對於兒子犯下驚悚割頸案，一家人相當低調。原本29日，就是犯嫌毒品案的發監執行日，依規定必須到台中地檢署報到，他卻持刀衝到公園砍人。張姓犯嫌，今年一月曾找上法醫高大成，希望高大成替他平反，火麻並非大麻，想證明自己，沒有製毒意圖，高大成回憶雙方交談過程，他說犯嫌不像具有反社會人格，不過說話顛三倒四，事後回想，餘悸猶存。









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：當街割頸！嫌意識清楚轉院 待開刀後製作筆錄釐清殺機

更多民視新聞報導

割頸男昔結怨女師！IG放話：殺完人就上路

土風舞老師遭砍"全身8處刀傷" 頸部傷口深插管治療

台中北屯火警！寢具店、髮廊陷火海黑煙狂噴 駭人畫面曝光

