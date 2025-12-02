當街打運將再「撂人」堵醫院二度圍毆 PAZZO男董座百萬交保

PAZZO廖姓董事與計程車司機發生肢體衝突，事後竟又找人毆打司機。（翻攝自美而快官網）

有「台灣女裝電商霸主」之稱的上櫃公司美而快國際董事長廖姓男子，涉嫌於11月17日晚間在台北市當街毆打計程車司機，事後更變本加厲，聚眾在醫院外圍堵並二度毆打被害人。台北地檢署昨（1日）傳喚廖男到案說明，考量案情嚴重性，諭令廖男以新台幣100萬元交保候傳。

據檢警調查，廖男當晚與助理搭乘多元計程車抵達台北市復興南路，他要求林姓運將改變行駛路線前往別處，但林男以已接獲下一趟車單為由拒絕，廖男心生不滿，憤怒之下與助理在下車後，當街對林姓運將動手毆打。林男隨即報案並前往附近派出所製作筆錄，後轉往仁愛醫院驗傷，沒想到，當林男步出醫院時，竟遭廖男通知前往的4、5名人士圍堵並遭受第二輪毆打。

據悉，涉案的廖男現年42歲，出身於知名的台北五分埔成衣商圈，以國中學歷白手起家，創立了PAZZO等數十個網路原生女裝品牌，並透過與部落客合作成功開創「網紅經濟」模式，集團旗下品牌會員數超過280萬人。他於2018年入主友銓電子，並將其更名為美而快，被財經媒體譽為台灣女裝電商龍頭，近年來更積極擴大版圖，跨足實體店面UR Living、行動支付等多個產業。

檢察官訊後指出，廖男的路邊毆打行為已涉嫌傷害罪，而後在醫院外通知他人聚眾對運將進行二次圍毆，則明顯涉犯《刑法》中聚眾施強暴脅迫的妨害秩序罪，由於事證明確且情節嚴重，檢方裁定廖男以100萬元交保。

