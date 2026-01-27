當街施暴！北市大安區下班尖峰「小黃運將遭痛扁」 原因令人傻眼

即時中心／林耿郁報導

不想載客也不行？昨（27）天晚間6點多，台北市大安區發生一起鬥毆事件：兩兄弟檔攔下一台計程車，但因司機已有其他預約，無法提供服務，竟慘遭兄弟檔拖下車毆打。警方獲報到場逮捕氣焰相當囂張的兩人，並移送法辦。

當街打人！據大安警分局資訊，敦化南路派出所昨（27）晚18時許接獲通報，指稱忠孝東路四段某處發生糾紛案件，員警獲報後立即趕赴現場查處，並將相關涉案人員帶返派出所釐清案情。

經警方調查了解，計程車司機陳姓男子（66年次）因已有乘客叫車，拒絕載送兩名戴姓兄弟檔（兄79年次、弟84年次），雙方因而發生口角，進而演變為肢體衝突，致陳姓司機頭部及頸部挫傷。

警方查明相關事證後，依準現行犯逮捕戴姓兄弟，全案詢後依涉嫌刑法傷害及公然侮辱罪嫌，移請台北地檢署偵辦。

大安分局呼籲，民眾如遇糾紛應保持冷靜、理性溝通，切勿以暴力方式解決爭端，警方將持續依法執行勤務，維護社會秩序與治安。

警方到場逮人，行兇男子仍相當囂張。（圖／大安警分局提供）《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

