當街毆打網紅陳沂！動手主嫌落跑遭通緝 開車接應同夥被判9月

陳沂在記者會與媽媽相擁痛哭。（鏡新聞）

網紅陳沂去年2月5日在台北市住處附近，遭到黃姓男子埋伏、毆打，導致耳朵受傷流血，黃姓男子到案聲稱認錯人，但台北地檢署查出他早有預謀，還請周姓男子開車接應；黃男之後傳拘無著被通緝，周姓男子被依傷害罪共犯起訴，台北地方法院審理，今天（29日）判周男有期徒刑9月，全案可上訴。

檢方調查，黃男、周男在犯案前凌晨3時，就在陳沂住處周邊徘徊，2人當天從上午9時埋伏到下午4時，看到陳沂之後，黃男上前攀談幾句就突然攻擊陳沂，導致陳沂頭部鈍挫傷、雙耳擦挫傷，警方獲報到場，以現行犯身分逮捕黃男。

廣告 廣告

黃男到案供稱喝醉酒，誤認陳沂是傷害過他的女網友，不滿與該名女網友發展到互稱「網公網婆」，最後卻無疾而終，憤而失控動手。陳沂事後召開記者會，原本語氣平穩表達受害經過，並譴責暴力行為，但因看到媽媽掩面痛哭，跟著情緒潰堤母女相擁痛哭，一度趴在桌上大哭，再三強調：「我沒有錯，不必為了別人的錯誤懲罰自己。」

檢方訊後諭令黃男、周男各以5萬元交保，偵查過程黃男傳、拘無著被發布通緝，周男則依共同犯傷害罪起訴，北院今判9月有期徒刑。陳沂與周男今天皆沒到庭聆判，陳沂受訪表示，希望司法能實現公平正義，讓被害人免於恐懼，「我只能相信司法，受害者無能為力」。





更多《鏡新聞》報導

中共軍演武嚇 館長2天前專訪瞎喊：解放軍是保護台灣人！

鄭麗文嗆玩火被美國「關切」 國民黨認了：支持合理增加國防預算

揭彭文正遭通緝很想回來 李晶玉嘆老公受很多委屈：想申請國賠