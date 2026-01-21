當街清點贓物露餡！無業慣竊缺日用品 漫步信義商圈挑選補貨

記者楊忠翰／台北報導

北市楊姓慣竊在信義商圈竊取大量日常用品。（圖／翻攝畫面）

台北市1名44歲楊姓慣竊，16日晚間在信義商圈閒晃，伺機行竊店家商品，包括襪子、帽子、起司乳酪等日常用品，楊男得手後站在牆角整理贓物，警員瞥見他形跡可疑，隨即上前攔人盤查，楊男辯稱背包物品全是父母贈與，但警員查訪附近店家，同時調閱監視器畫面，當場戳破楊男謊言，全案訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

信義分局表示，16日晚間8時許，巡佐黃俊諺、警員楊怡安擔服守望勤務時，瞥見楊男頭戴鴨舌帽及口罩，獨自站在捷運市政府站2號出口角落，還不停翻動自己的包包，裡面則放有多樣複數商品，2警直覺楊男舉止異常，隨即上前進行盤查。

楊男慌張表示，他只是在整理背包，講完話後急忙轉身離去，2警再次將他攔下，並檢視背包內所有物品，裡面擺放多件全新未使用的襪子、帽子及起司乳酪等商品，明顯與一般民眾購物情形不符，楊男無法出示商品發票，先謊稱商品是友人交付，後來又改口是父母贈與。

2警立刻前往附近商家訪查，經店員清點後確認商品短少，進一步調閱監視器畫面，果然是楊男所為，當場人贓俱獲，警方遂依現行犯將他逮捕，並將6雙襪子、5頂帽子及11個起司乳酪歸還店家，警方訊後將楊男依竊盜罪嫌移送法辦。

