台中大里發生一起嚴重的公共暴力事件，一對情侶在車禍後當街爆發衝突，男子竟對女友施暴，引發路人見義勇為介入。事件中，這名31歲邱姓男子不僅涉及家暴，警方調查後還發現他涉嫌毒駕並持有K他命。現場有3名路過男子見狀上前制止，但最終也因忍不住出手教訓施暴男而遭依聚眾鬥毆罪送辦。

當街爆打女友！男持K他命涉毒駕 路人制止反遭移送。(圖／TVBS)

在台中大里國光路與德芳南路路口，6日晚間9點多發生一起驚人的暴力事件。一對情侶在發生擦撞車禍後，竟然在路中央發生激烈爭執。目擊民眾拍下的畫面顯示，一名男子不但對女友出腳踹，甚至在對方起身後仍持續推打，導致女子又氣又委屈地在當街大罵，雙方隨即陷入對峙狀態，而男子依舊不停動粗。

毒駕男路中狂踹女友 好心路人出手制止全被送辦。(圖／TVBS)

這一幕被3名路過的男子看見，他們看不下去這種暴力行為，立即衝到路中制止。然而，隨著事態發展，這些前來幫忙的男子也越講越生氣，最終忍不住對施暴男子動手教訓。事件引起周圍民眾恐慌，警方接獲通報後派出多台警車趕赴現場，並將31歲邱姓男子壓制上銬逮捕。

男路中暴打女友 涉「毒駕」還持有Ｋ他命。(圖／TVBS)

大里所副所長陳怡瑞表示，警方在調查過程中，不僅在這對情侶的車上搜出毒品K他命，還發現他們涉嫌在肇事後換位置。陳怡瑞進一步指出，本案除了依違反道路交通管理處罰條例第35條1項2款製單舉發外，還當場移置保管車輛。邱姓男子持有毒品的部分，則依違反毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。

這起事件中，邱姓男子不僅當街家暴女友，還被篩出疑似毒駕，涉嫌多項罪名。而原本上前幫忙制止的3名男子，雖出於見義勇為的初衷，但因氣憤忍不住出手，也被依聚眾鬥毆罪依法送辦。這起事件提醒大家，面對家暴事件，可撥打113或110尋求專業協助。

