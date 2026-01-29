當街砍殺土風舞老師！凶嫌闖國道遭撞 雙腿骨折送醫搶救

台中市 / 武廷融 綜合報導

台中市大雅區今(29)日上午傳出一起持利器攻擊案，一名李姓土風舞老師在公園跳舞的時候，疑似因聲音太大，遭人持利器攻擊，身中多刀，警方獲報到場將人送醫，目前正在搶救中。沒想到，稍早傳出國道一號有一名男子倒臥在地，竟然就是砍人的凶嫌，他疑似闖入國道後被車撞傷倒地，警方將其送往中港澄清醫院治療中。

台中市大雅區龍善二街今日上午發生一起當街攻擊事件，李姓土風舞老師突然被陌生男子砍殺，身中多刀，最嚴重的是頸部長達 10 多公分的刀傷，目前插管緊急送開刀房搶救中。凶嫌砍人後隨即逃逸，稍早警方發現，凶嫌跑到國道一號大雅交流道附近闖入國道，接著疑似被車撞倒地，雙腿被撞斷且意識模糊，緊急送往中港澄清醫院治療，整起事件國道警方和大雅警分局正調查中。

