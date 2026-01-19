當街被公安強關直播 中配「恩綺」痛哭：為祖國奉獻

中國 / 綜合報導

曾多次發表武統台灣言論的中國籍配偶網紅恩綺，去年遭廢止居留許可遣返後，持續在對岸拍攝貶台影片。沒想到日前她在中國街頭拿著五星旗高喊兩岸一家親進行直播時，竟突遭中國公安當街攔下，甚至要求關台帶走。

網紅恩綺被關直播後，當場在鏡頭前崩潰大哭，強調自己是在為祖國奉獻，畫面引發台灣網友熱議。

