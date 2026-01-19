當街被強關直播 中配恩綺崩潰痛哭「為祖國奉獻」

記者王一德、林育昇、林意芸／綜合報導

武統中配恩綺去年3月被廢止居留許可返回中國後，持續在網路直播，不過她最近在中國當街宣揚「兩岸一家親」，卻疑似被網友舉報，遭警方要求關掉直播，後續更被帶回警局「走流程」，讓她當場被嚇哭，畫面曝光後引發熱議。

中配恩綺回中國後繼續直播，卻疑似被網友舉報，遭警方要求關掉直播。

中配恩綺：「我是在為了祖國做貢獻的，大家好不好，這條路這條路很難很難。」

話越講越辛酸，雙眼泛淚，還不斷跳針，中配網紅恩綺回到中國後持續拍片，卻突然當街被攔查。

中配恩綺：「恩綺在中國台灣省宣揚，兩岸一家親，戴上了中國紅，拿起了我們五星旗。」

中國公安：「先關一下，我跟你說先把直播關了，直播間退一下。」

中配恩綺：「退下？我剛開，我可以先不關嗎？因為我有什麼事嗎？」

中配網紅恩綺雙眼泛淚直播。

話才說一半，卻被公安人員要求關直播。

中國公安：「妳把耳麥那些。」

中配恩綺：「大家帽子（警察）來了，帽子（警察）來了。」

恩綺態度瞬間收斂，乖乖配合不再多說，後續才會情緒激動崩潰哭泣，她更反覆強調，自己是為祖國貢獻卻被人舉報，這一幕也引發台灣網友熱議，有人狠酸「回到祖國後變得真乖巧，在自己的祖國嚇成這樣」。

中配關關：「今天我再次來到了台北馬場町，可能再次踏上這片土地時，就是解放之時了，再過兩天我就要被迫離開了，與女兒分離了。」

中配網紅關關也涉及武統言論。

不只恩綺，另一名中配網紅關關也涉及武統言論。

中配關關：「我被台獨頑固份子劉世芳、台獨打手幫兇陳舒怡，剝奪了合法居留權。」

過去曾拍片喊出紅旗插滿台灣，這回拍片指控自己是被迫離境，還特別點名內政部長劉世芳。

民進黨立委陳培瑜：「中配站在台灣這個有言論自由的土地上，講出這樣的話，我一點都不意外，她當然背後是帶著中國的政治意圖下講這樣的話，我們也不意外。」

內政部長劉世芳：「有關個別的這個個案所碰到問題，都是按照兩岸關係條例的聯審會議通過的。」

關關案強調依法處理，倒是恩綺直播的插曲，讓人看到中國真實狀況引發熱議。

