當街遭「偷親襲胸」！墨西哥女總統提告

▲墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）4日在首都墨西哥城歷史城區與民眾互動，突遭一名男子從背後突襲侵犯，男子試圖親吻並襲胸，影片曝光掀起討論，許多民眾呼籲薛恩鮑姆不能輕放這名男子，薛恩鮑姆也確定將提起訴訟，目前該男已經被捕。

根據《CNN》報導，薛恩鮑姆遭騷擾的影片在網路瘋傳，畫面顯示一名明顯喝醉的男子靠近試圖親吻薛恩鮑姆的脖子，並從背後擁抱她，雙手湊近胸部，薛恩鮑姆甩開他的手後轉身面對他，隨後才有一名隨扈介入並擋在兩人中間。這起風波再次引發了關於女性在公共空間中安全問題的討論，薛恩鮑姆週三宣布，決定對這名男子採取法律行動。

廣告 廣告

▲墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）4日在首都墨西哥城街頭與民眾交談時，突遭一名男子偷親脖頸、試圖襲胸。（圖／翻攝自Ｘ）

薛恩鮑姆強調，「我決定提起訴訟，因為這是我作為女性的親身經歷，也是我們國家所有女性都會經歷的事情，任何男性都沒有權利侵犯女性的私密空間」。薛恩鮑姆表示，「如果我不提告，其他墨西哥女性該怎麼辦？如果他們這樣對待總統，我們國家的所有女性該如何自處？」薛恩鮑姆並補充，這並非自己第一次遭遇性騷擾。

薛恩鮑姆表示，將與婦女事務部合作，審視墨西哥各地是否都已將性騷擾行為定為刑事犯罪，並將發起全國性的反騷擾運動。薛恩鮑姆強調，「必須在各個方面尊重女性，性騷擾是犯罪行為——這個國家的每個人都應該明白這一點」。

保安問題也受關注

除了兩性議題外，這起風波也讓外界質疑薛恩鮑姆的維安是否過於鬆散，墨西哥烏魯阿潘市長羅德里奎茲（Carlos Alberto Manzo Rodríguez）日前才在公開活動中遭槍殺，越來越多人認為鑑於墨西哥的暴力問題猖獗，公職人員安保層級應該要提高。

保安專家勞爾（Raúl Benítez-Manaut）表示，薛恩鮑姆身邊沒有真正專業的保安團隊，僅是由一小群助手在旁負責她的人身安全。薛恩鮑姆則為自己的做法辯護，認為身為總統不能遠離民眾，必須與民眾保持密切互動。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。

※ 拒絕暴力請撥打：113、110



更多 NOWnews 今日新聞 報導

影／墨西哥女總統遭當街「強吻襲胸」！隨扈在旁滑手機畫面露餡

掃黑市長才遇襲身亡！墨西哥女總統「遭偷親、襲胸」反應曝

紐約選出首位穆斯林市長！自稱「川普最可怕噩夢」的曼達尼是誰？