當街頭飄香，他們卻只有冷清...邀你認購2026公益年菜 溫暖弱勢老小的除夕夜
除夕夜，當街頭巷尾飄散圍爐的飯菜香、歡笑聲此起彼落時，對弱勢家庭而言，卻是整年最安靜、孤單的一晚。
受困於經濟拮据或失親無依，許多獨居長輩與困境家庭的孩子，面對的是空蕩蕩的餐桌。他們不敢奢望豐盛的年夜飯，只能以簡陋飯菜果腹；窗外的喧囂熱鬧，映照他們無助與孤寂。
今年冬天，Yahoo奇摩購物中心攜手雙福基金會、安心家庭協會、伊甸基金會、真善美基金會，誠摯邀請你認購一份「真正能暖進心坎裡」的團圓滋味。請與我們一起行動，讓弱勢老小在除夕夜能吃得飽足，感受到陪伴與被愛，並在新的一年懷抱希望，知道自己並不孤單。
少了老伴的年夜飯 80歲阿潘姨最深的思念
今年80歲的阿潘姨，去年失去了相伴60多年的老伴，現在靠著政府補助和鄰居偶爾的支援維持生計。春節將至，過去她總是忙著和老伴張羅年菜、討論兒孫們愛吃的菜色，家裡洋溢著對團圓的期待。如今，阿潘姨只能獨自坐在窗前，看著家家戶戶的熱鬧景象，默默想著：「今年就簡單過吧！孩子們都有自己的家和生活了。」
雖然平日鄰居偶爾會帶來小點心，但熱騰騰的年菜和圍爐的歡笑聲，是阿潘姨心頭最深的想念。 像阿潘姨這樣的獨居長輩或經濟困難家庭不在少數，在年節時分，他們同樣渴望被關心、被記得。誠摯邀請您認購愛心年菜，把愛化作餐桌上的佳餚，讓像阿潘姨一樣的長者在春節也能感受到溫暖。
中餐靠接濟、晚餐餓著睡 別讓他的年夜飯只剩孤單
80多歲的阿寬伯，曾是扛起家計的土水師，因嚴重腳痛寸步難行。他從泥水工做到廟公，現在連生活自理都成難題。他忍痛撐著四腳柺杖行走，因為他說：「坐了輪椅行動就更不方便了。」有時站不起來，只能在地上用爬的——這是他為了生存，必須獨自面對的日常。
阿寬伯家境貧困，女兒早上會買早餐來，午餐因繳不出「長青食堂」的餐費，得靠社區理事長以協會經費代繳。到了晚餐，獨居的他無力開伙，常常餓著沒吃。看著他衣物不整、拉鍊也沒拉、全口只剩一顆牙的模樣，那是早已無力顧及尊嚴的無奈。
20多年無法工作，前陣子長期照顧他的太太也走了，阿寬伯不僅要獨自對抗衰老，還要操心患有精神障礙、不定期返家要錢的兒子。他不敢有任何想望，日子只能一天天過。懇請你響應愛心年菜募集，讓阿寬伯知道，自己沒有被世界遺忘。
鐵皮屋裡罐頭果腹 邀你一起溫暖他冰冷的餐桌
謝大哥過去靠臨時工作維持生活，收入不多，但能照顧自己。幾年前因中風留下後遺症，行動變得不便，無法再從事體力工作，生活陷入困境。
身為養子的他，未婚無子女，與原生家庭的聯繫不多，如今身旁幾無親人照應。沒有固定收入後，只能獨居在簡陋鐵皮屋，為了省錢，三餐常以罐頭果腹；身體狀況不佳時，連外出採買都有困難。對他而言，過年不敢有期待，只求日子平順度過。
因此，我們發起「愛心年菜募集」，盼匯集眾力，為像謝大哥這樣的獨居長輩送上年菜，讓他在除夕夜能吃得飽足。
懂事男孩在艱困中成長 一起為祖孫倆點亮除夕夜
住在長濱鄉的阿美族小男孩，長期在父親酗酒與家暴的陰影下成長。隨著母親離家、奶奶受傷住院，家中只剩年邁體弱的爺爺與他相依為命。家中簡陋，廚房牆面被油煙燻黑、棉被與日用品多已老舊，生活艱難。
安心協會的社工第一次到訪時，男孩穿著破洞舊衣與夾腳拖，害羞卻格外懂事。在社工與老師協助整理家中環境、為他添購新衣鞋後，他終於能安心上學。在困境中，他仍默默努力，展現令人心疼的堅強。
吃飯不再只有電視陪伴... 一頓年菜溫暖獨居阿嬤
今年87歲的四妹阿嬤，平時獨居深山，身旁沒有鄰居，三餐常只剩電視陪伴。孤單吃飯的日子，讓安靜的生活中顯得有些落寞。
民國106年起，阿嬤透過伊甸的接送服務，來到伊甸位於坪林的托老據點上課、共餐。從此，一切變得不一樣。多元的課程、熱情的問候、一起聊天分享的時光，讓阿嬤重新感受到陪伴的溫度。從對著電視吃飯，到與大家圍坐一桌；從安靜的餐點，到笑聲不斷的午餐，阿嬤的生活開始有了笑聲、有了交流。
每逢農曆年前，坪林水柳腳公共托老中心都會舉辦圍爐宴，邀請長輩、家人及伊甸的工作人員與志工熱鬧團聚。獨居的四妹阿嬤總是開心參與，和大家共享熱呼呼的年菜。這份熱鬧是她每年最期待的時刻，她笑說：「一個人吃圍爐很孤單，一群人一起吃，才有滋有味。」
有一種愛叫「陪妳變老」 憨兒母女守護彼此笑容
入住真善美超過20年的憨兒小玲，臉上總是掛著陽光笑容。回想剛來時，她怯生害羞，連抬頭與人說話都需要勇氣；如今在老師陪伴下，她慢慢打開心房，不僅學會洗車與照顧自己，更成為班上最受歡迎的啦啦隊小隊員，用笑容感染大家。
小玲的媽媽阿美，也是真善美的憨兒。看著女兒越來越獨立、自信，她總會拍拍小玲肩膀，堅定地說：「妳真的好棒。」這份成長，是母女倆一起努力的成果，更源於社會的支持。真善美就是她們的家，母女住在一起、陪伴彼此，一起生活、一起變老。
每一份公益年菜的認捐，都像是為她們端上一道溫暖的祝福。邀請你陪伴弱勢家庭安心過年，讓愛與希望在新一年持續綻放。
這裡就是家！60位失親「老孩子」的圍爐願望
佈滿歲月痕跡的雙手緊緊牽著老師，她是憨兒「阿好」，真善美家園年紀最大的「老孩子」。她常低著頭，看似垂喪無力，實則長年受僵直性脊椎炎折磨，脖子彎曲近 90 度，使得她的視線只能落在地面與他人胸口之間。
頭無法抬起，進食與吞嚥自然變得十分艱難。因此，每到用餐時，老師們總是耐心地將每一道食材剪碎、打泥，細心分開呈盤，讓菜色依舊美味可口，讓阿好能順利吃下每一口營養，維持體力。
今年72歲的阿好，父母早已離世，唯一的弟弟也已年邁。雖然弟弟仍會抽空探視，但若要在過年期間返家照顧，仍是沉重負擔。因此，真善美成了阿好的唯一的依靠，這裡的老師與其他老憨兒，就是她最親密的家人。
在這裡，同樣失親、同樣渴望陪伴的60位老孩子彼此取暖。一到過年家戶團聚之時，他們雖沒有原生家庭的年夜飯，卻依然期待著與「家園的家人」共享一桌熱騰騰的團圓菜，感受溫暖與被愛。
「2026年菜認購」活動日期為即日起到2026/2/1，此活動屬公益賣場，提醒認購者下單後並不會收到商品，認購的商品將會於2026年2月中前統一配送至基金會。邀請你一同認購愛心年菜，幫助弱勢家庭過個好年。
💖認購愛心年菜，助弱勢過好年💖
👉2026愛心年菜4件組【受贈對象：雙福基金會 】(您不會收到商品) (公益)
公益價595元
👉 2026愛心年菜4件組【受贈對象：安心家庭協會 】(您不會收到商品) (公益)
公益價595元
👉 2026愛心年菜4件組【受贈對象：伊甸基金會 】(您不會收到商品) (公益)
公益價595元
👉 2026愛心年菜4件組【受贈對象：真善美基金會 】(您不會收到商品) (公益)
公益價595元
