美國戰爭部23日發布了2025年度的《中國軍力報告》，前言中指出，美國「並不尋求扼殺、支配或羞辱中國，……我們只尋求阻止印太地區任何國家支配我們或我們盟友的能力。」還說，「我們將重點關注戰略穩定，並在更廣泛層面上推動衝突預防與局勢降級。我們還將尋求其他方式，以明確展現我們和平的意願。」

關於台灣問題，雖然川普一方面批准史上最大筆的對台軍售，另一方面又釋放可能承認北京「勢力範圍」的信號。預料明年春天川普前往北京與習近平舉行高峰會時，台灣將成為核心議題。

這份報告說，中國正處於「歷史性的軍力擴張」，令美國本土面臨日益嚴峻的威脅。解放軍正穩步推進其訂下的2027年目標──必須具備對台灣實現「戰略性決定性勝利」、在核武及其他戰略領域對美國形成「戰略性制衡」、對其他地區國家實施「戰略性威懾與控制」的能力。換言之，北京期望「在2027年底前具備打贏對台戰爭的能力」。

該報告說，習近平擔任總書記以來，國防預算幾乎翻倍。中國也不斷加速軍事科技發展，包括軍用人工智慧、生物技術及高超音速導彈等。該報告認為，中國在高超音速武器研發方面已經超越美國，中國擁有世界領先的高超音速導彈武器庫。

報告也指出，中國在2035年之前將新造6艘航艦，並詳細說明自2024年以來中國的軍力發展，更值得關注的包括整體化C4ISR、精進指揮管制、網路發展、太空及太空反制發展等軍力的進展，尤其是有關太空兵力與太空反制發展，已大幅縮小與美國的差距。

該報告也針對解放軍侵台的手段進行評估，五角大廈認為一旦中國領導人認為時機成熟，解放軍對台動武的方式可能存在4種選項，分別是：低於戰爭門檻的非戰爭脅迫、聯合火力打擊戰、聯合封鎖戰、聯合登島作戰。

一般智庫研究方法多以「文獻分析」和「定量分析」著手，但在研究解放軍指揮時，這個方法有一個根本性問題：它把文件當成現實。然而，真正的組織文化往往存在於實踐而非文字中，書面上強調集中，是一種政治宣示；具體執行上允許靈活，則是一種生存邏輯。所以一般外國專家看到的是「制度上的解放軍」，而不是「實際上的解放軍」。

今天我們面對大陸這4種用武方式，先要想的不是我們的勝算有多少，而是我們幾代人存活的機率還剩多少；並應該先回想，到底是我們做了什麼事，逼著大陸不計代價豁出去要動武。（作者為海軍退役中將）