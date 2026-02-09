當記憶開始玩捉迷藏！ 更年期女性大腦退化的失智警訊





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】52歲的雅婷最近老是找不到鑰匙，上週更在重要客戶會議前10分鐘，完全想不起自己準備的簡報內容。「我是不是開始失智了？」她焦慮地問醫師。事實上，這樣的擔憂並非杞人憂天，英國劍橋大學最新研究揭露了一個令人警覺的發現:更年期荷爾蒙失調可能正在悄悄傷害女性的大腦，而這些變化，恐怕與阿茲海默症的發生密切相關。



雌激素驟降 大腦關鍵區域也跟著萎縮



劍橋大學針對超過12萬5000名女性進行的大規模研究發現，經歷更年期的女性，其大腦中負責學習與深層記憶的海馬迴、掌管導航記憶的內嗅皮質，以及調節情緒記憶的前扣帶皮層，都出現了灰質減少的現象。這項發表於《Psychological Medicine》期刊的研究指出，這些腦區正是阿茲海默症患者最先受損的部位，這也解釋了為何失智症患者中，女性占比高達3分之2。

研究更發現，多達60%的更年期女性自述出現記憶問題，包括健忘、注意力不集中、思緒混亂等症狀，這些認知困擾並非單純的老化現象，而是雌激素急遽下降對大腦造成的實質影響。雌激素原本扮演著大腦守護者的角色，它能促進神經傳導物質分泌、維持腦部血流、保護神經細胞，甚至抑制與阿茲海默症相關的類澱粉蛋白異常沉積。當更年期來臨時，相當程度的雌激素分泌驟減，大腦便失去了這層重要的保護屏障。



醫師建議及早介入治療 爭取大腦健康



台安醫院許正典醫師建議，規律運動是目前證實最有效的預防方式，運動能促進大腦血液循環、刺激神經新生，有助於維持認知功能。此外，保持良好的睡眠品質、避免吸菸與過量飲酒、維持健康體重，以及積極參與社交活動和腦力訓練，都是守護大腦健康的重要策略。更年期女性若發現記憶力明顯衰退、同樣的事情事物反覆詢問、或實質物忘記憶已影響日常生活，應儘早諮詢腦神經精神專科醫師進行評估。



雖然大多數更年期的記憶問題會隨著荷爾蒙穩定適應而減緩改善；但若認知持續惡化，仍需排除早期失智的可能。許正典醫師提醒重視更年期不只是生理轉變，也是守護晚年腦部健康的關鍵時刻，及早正視這些變化並採取行動，才能為未來的認知健康爭取最大機會。



