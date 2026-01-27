當警塑膠？ 騎士闖燈從警車後溜走 立刻遭追緝

騎士趁警車準備轉彎時，從後方繞過去，違規闖紅燈。（圖／翻攝自threads＠229ciaooo）





高雄有民眾騎車，明明看到前方有警車，還是趁警車準備轉彎時，從後方繞過去，違規闖紅燈，警車來個「大迴轉」追上去，騎士闖燈又拒檢最高可罰4萬。

警方在路口迴轉踩油門上前追騎士，不過騎士連闖兩個紅燈鑽進小巷，警方害怕波及其他用路人，因此放棄追捕，決定以車牌追人，闖紅燈加上拒檢逃逸，幾項違規相加，最高可罰超過4萬元，並吊扣駕照6個月。

警車行經路口，原本要左轉，這時候有一部機車，以為神不知鬼不覺，從警車後方闖紅燈通過，警車立刻在路口大迴轉，朝著機車逃逸的方向追。從路口監視器畫面來看，騎士真以為自己能躲過，從警車後方溜走，但仍逃不了波麗士大人法眼，立刻遭到追緝，究竟是酒駕還是毒駕，難道是通緝犯嗎？

附近民眾：「誇張啊，你看到警察你還闖，自己找麻煩啊。」

附近民眾：「如果闖紅燈本來就是不對的，而且很危險嘛，是很不應該，都已經有警車了，應該要配合警察停下來。」

事發在27號凌晨12點多，高雄前鎮中華五路和復興三路口，當下騎士沿著中華路逃逸，已經闖了一個紅燈，左轉又闖了一個紅燈，連闖兩個路口，警車一樣一路狂追，但機車鑽進小巷之後，員警當機立斷怕繼續追趕，會釀成重大車禍，就利用車牌以車追人，通知車主到案說明，釐清騎車的到底是誰。

前鎮分局復興所副所長陳弘恩：「警方將依據蒐證畫面，通知違規車主到案說明，並依法製單舉發，罰鍰總計最高可處新臺幣4萬800元。」

騎士逃跑代價可不小，連闖兩個紅燈一罪一罰，可罰最高5400乘以2，也就是1萬零800，拒檢逃逸最高可罰3萬，加上吊扣駕照半年，罰鍰相加最高可罰4萬800，騎士大膽在警車後方闖燈，把波麗士當塑膠，等罰單寄上門，他一定後悔。

