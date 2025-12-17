當警察好方便？穿便服開警車「載2女1狗」買水果 民眾怒檢舉下場超慘

中國一名警察穿便服開警車載家人買水果，慘遭開除。圖／翻攝自微博

中國河北近日上演荒謬一幕，一名警察遭民眾直擊開著車接送妻子、媽媽到水果店採買，看似孝順的背後也遭質疑公器私用，掀起討論。對此，當地警局發布聲明，表示已開除涉事人員，並對相關管理人員予以「嚴肅處理」。

根據中國《澎湃新聞》報導，事發於11日，河北省承德市承德縣有警員遭民眾目擊，未穿著警察制服卻開著車牌為「冀H1288警」的警車，載著兩名女子與一隻寵物狗到市區一家水果店採買，懷疑公器私用，因此向當地警局舉報。

影片可見，駕駛與2名女子下車後一起走進水果店，男子並未穿著制服，而是著一般服飾，其中一名女子手中還牽著一隻寵物狗。

中國有警察開警車載家人買水果遭舉報。圖／翻攝自微博

河北省承德市圍場滿族蒙古自治縣（簡稱圍場縣）警察局16日發布「情況通報」，表示經查後，確認遭點名的「便衣警察」為河西派出所務輔助人員，當時因公駕駛警車前往承德市區，載著母親、妻子一同前往，並在下車購物時遭民眾捕捉後PO上網，該員警行為已違反公務用車、警車管理相關規定，已將其開除，並對相關監督管理責任人員「予以嚴肅處理」。

圍場縣警察局也強調，感謝社會和廣大網友的監督，將以此為戒，以堅決態度和有力措施，認真抓好整改，切實規範警務人員行為，接受公眾監督。

圍場縣警局發布聲明。圖／翻攝自微博

報導指出，河北省承德縣警察局回應表示，該輛警車為圍場縣警察局車輛，不過遭點名的圍場縣警察局則拒絕回應此事，再次引起外界質疑。



