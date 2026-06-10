當豪宅不再談風格，8大QA揭開豪宅設計的深層邏輯，從豪宅屋主及需求讀懂高端設計哲學
編輯 Yoli Wong｜圖片提供 恆星室內裝修設計有限公司
在室內設計的領域中，過去常以風格標籤來定義空間。然而，深耕高端圈層的恆星設計創辦人鄧湘盈在接受專訪時指出，當空間進入高端層次，風格的界線便會自然模糊。真正的奢華，不再是堆砌某種特定風格的語彙，而是整合多元語彙，讓空間精準回應居住者的「生活需求」與「情緒偏好」，進而營造沉靜奢華的生活情緒。這樣的轉變，不只是設計趨勢的演進，更是一種對生活本質的重新詮釋，獨樹一格的設計哲學聞名業界，本篇將透過豪宅設計8大常見Q＆A問題，從屋主輪廓、豪宅設計與一般住宅的差異、豪宅色彩搭配邏輯到軟裝原則到豪宅收納設計，完整介紹最新豪宅設計的深層邏輯，讓你一次搞懂。
Q1：為什麼現在的豪宅設計，不再強調「風格」？
恆星設計總監鄧湘盈認為，高端住宅的核心已不再是依附某一種風格，而是回歸居住者本身，也不是被風格所限制，反而是整合多種語彙，當設計開始整合多種語彙時，風格自然變得模糊，真正影響質感的，其實是比例、光線與細節的控制。
豪宅設計真正在乎的，是人本導向的生活輪廓與個人情緒偏好，依此情緒為依歸，選用木質、石材與金屬等材質，搭配低彩度配色，將居住者的性格轉化為空間的質地，烘托一股靜謐、沈穩而奢華的感受。
Q2：設計師如何將「居住者本身」轉化為空間語言？
豪宅設計重視對居住者生命節奏的深度理解，裝修前期溝通會著重於豪宅屋主的日常動線（包含起床、用餐、回家節奏）、空間使用習慣（包含是否接待客人、下廚頻率），以及情緒傾向（包含屋主偏好安靜、明亮或是喜歡有包覆感等），設計會依據這些條件，精選多元材質，轉化為空間表現。
Q3：目前台灣豪宅屋主的輪廓與核心需求是什麼？
恆星設計總監鄧湘盈接觸的豪宅屋主多為 40 歲上下的二代菁英族群，產業涵蓋傳統產業與科技業，生活極其繁忙，傾向將設計到軟裝配置，整體委託給設計師。豪宅屋主重視價值觀是否一致、設計師是否能整合硬體與軟裝、是否具備信任感，多數豪宅屋主客戶來自網路、官網或設計媒體曝光，但最終決策關鍵仍是「是否能理解他們的生活」。
Q4：高端豪宅設計與一般住宅，在設計邏輯上有什麼不同？
一般住宅裝修多以「功能」為首要導向，空間設計以滿足收納與日常使用需求為主。高端豪宅生活的功能需求大多已被滿足，豪宅設計的核心轉向強調「生活體驗」與「節奏留白」，豪宅設計更聚焦於提升生活的舒適度與藝術性。
雙床設計主要是考量夫妻睡眠習慣不同，讓彼此都能擁有完整的睡眠品質。
「高端住宅更重視的是整個生活的過程—它的節奏與流動，是否舒適、優雅。」總監表示，空間設計不再只是放置家具，而是安排空間與人之間的關係，讓每一個動線都成為生活的延伸。
女主人有閱讀的習慣，在主臥內配置專屬書房，享受完整的Me Time
客廳保留了展示性的氣場，接待賓客時，空間自然流露出應有的品味與格調
三代同堂的豪宅，運用奢石及燈飾創造藝廊般的質感空間
此外，不同屋主對社交空間的需求也有程度上的差異，設計也需隨其生活型態，量身打造專屬的公領域。每個豪宅的公領域，都精準回應了屋主真實的生活需求，而非套用固定模板。
與長輩同住且常需接待賓客，廚房規劃三條動線，貼心分流走動安全、出入自在
設置獨立餐廳包廂，強化整體機能與使用彈性。
屋主招待少數賓客為主，在吧台區共享手作早餐，編織悠閒的假日親子時光，低調而精緻。
屋主常為家人烹飪美食，也喜愛跟孩子烘焙料理，廚房空間寬敞以符合使用需求
餐廳配置高雅圓桌，平日偶有招待需求、款待賓客也能靈活應對
Q5：在豪宅設計中，如何營造「安靜感」與「氣場」？
高級豪宅特有的視覺安靜感，來自多層次的細節控制，包含：
① 心境轉換：利用玄關作為外界與屋內的過渡場域，透過天花板高度的變化，引導屋主進門時心境自然沈澱，猶如隧道般的過渡體驗，讓人從外在節奏進入內在狀態，這種設計不只是功能，而是心理層面的轉換機制。
② 視覺減法：將 80% 的收納隱形化，讓櫃體與牆面整合以減少分割線，減少分割與裝飾，讓立面更乾淨。
③ 光影層次：不依賴單一主燈，而是運用間接光源、不同色溫與光度角度，營造豐富的空間表情。
Q6：豪宅常見的色彩策略是什麼？有哪些原則？
豪宅的色彩搭配關鍵在「克制與控制」。總監提到豪宅色彩避免高彩度對比色，才能創造高端的空間，而不是創造情緒波動。設計目的不是創造強烈對比，而是維持空間的穩定與安靜感。若屋主有偏好色彩，通常以藝術品或局部牆面呈現，而非大面積使用。
豪宅色彩搭配原則：
① 整體色彩通常不超過三種顏色
② 以低彩度大地色為基底
③ 運用材質在同色系做層次變化
屋主喜愛藍綠色，設計師便運用細緻的巴西奢石，展現如河流般流動的韻律質感。
Q7：豪宅設計時在多重風格混搭下，如何避免空間混亂？
總監明確的指出，想避免空間混亂，首先需要建立清晰的設計系統。豪宅設計雖不侷限風格，但會透過以下系統維持一致性：色彩系統、材質系統、立面與平面比例，讓空間在「秩序之中保有自由」，避免元素過多導致焦點分散。
Q8：豪宅的收納設計有什麼特色？
豪宅的收納設計，看不見是一大重點，因豪宅收納多半隱藏於畸零空間與動線中，依生活類型分區（例如Pantry食物儲藏室或一般用品儲藏間分開置放），收納為局部點綴或展示，不破壞視覺的完整性。收納也會結合展示機能，既維持整潔，也讓收藏成為空間亮點。
餐桌後方收納櫃，餐邊櫃結合酒吧功能，檯面選用大理石材質，搭配木皮與金屬把手，展現低調奢華與優雅質感。
四件式衛浴搭配雙洗手台，檯面簡潔俐落，浴缸旁設分隔收納，可放置毛巾與香氛。
雙洗手台優化使用動線，ㄇ型框整合鏡面與燈光，提升層次感
餐櫃以石材鋪設，結合燈光與開放式層架，創造低奢質感
人物專訪-恆星設計創辦人鄧湘盈
恆星室內裝修設計有限公司／鄧湘盈
地址：桃園市桃園區大興西路二段65號17樓
Email：sdesign107@gmail.com
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