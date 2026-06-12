當費半台股慘摔 「這檔ETF」卻連漲4天 逆勢撐起10%保護傘
當台美股市因去槓桿賣壓同步跌破月線、市場警報大響時，阮慕驊表示「資金自然會找到出口」，並透露在費半與台股大跌近5%之際，有一檔ETF逆勢上漲，並以估計年化約10%的殖利率為投資人撐起保護傘。
市場警報大響與資金避風港
近期台股與美股同步跌破月線重要支撐，原本樂觀的市場氣氛一下子轉趨保守，美股那斯達克指數甚至進一步下探逼近季線支撐。阮慕驊表示，不少投資人開始意識到槓桿太大的風險，一旦去槓桿的賣壓啟動，恐怕會讓股市動盪好一陣子。他引用電影名言「生命自然會找到出口」直指自然界法則，並強調「資本市場的法則亦同，『資金自然會找到出口』當股市回跌，資本市場的資金流動，一樣會趨吉避兇。」。
重挫下的逆勢黑馬
在市場一片回檔聲中，特定標的展現了抗跌韌性。阮慕驊觀察到，從6月4日至6月8日這段期間，費城半導體指數大跌了5.22%，加權指數也跌了4.75%，多數的主動式和被動式ETF也跟著回檔，差別只在跌幅大小而已。但他發現卻有一檔ETF逆勢上漲，00998A在同一期間上漲了0.56%，而且6月9日與10日00998A繼續上漲，這正好驗證了資金自然會找出口的論點。阮慕驊解釋，00998A投資的是全球最大的金融集團，當市場風險上升時，金融集團就成了資金的避風港。
年化10%息收保護傘
面對市場波動，資產配置與息收成了投資人的護身符。阮慕驊指出，加槓桿和ALL IN單一檔股票的壓力，會在下跌波段被放大，投資人要心中不亂的答案就是：平常就要做好資產配置，風險和利潤兼顧。他提出「漲時重勢、跌時重質」的觀點，表示下跌時投資人就會想到有沒有息收保護，此時股息殖利率就成了保護傘。以00998A最新公告的0.404元來計算，他估計大約會有年化10%左右的殖利率，且該檔ETF在下周6月17日就要除息，息收保護傘又要撐開。
金控股殖利率與投資目的
相比於國內金控股，這檔全球金融ETF在息率上更具優勢。阮慕驊盤點已公布股息的金控股，若以6月10日股價計算，股息殖利率最高的是凱基金的5.28%，其次為中信金的5.25%和國泰金的5.15%，而富邦金則以4.87%甚至沒有擠身金控股的前三名。阮慕驊直言，如果以息率來說，00998A有過之無不及。不過他也提醒，若是要比較股價的報酬率就是另一回事了，投資人要想清楚投資目的是要「賺息兼穩」，還是「既要息又要價差」。如果是後者，就要承擔可能的股價下跌風險。阮慕驊在文末強調：「金融市場永遠不是有沒有雨天的問題，而是你有沒有準備好雨傘！」
（封面圖／取自阮慕驊臉書）
【本文由東森財經提供，未經授權，請勿轉載！】
更多東森財經新聞報導
暴跌反是良機？ 阮慕驊曝抄底首選：「這類ETF」進可攻退可守
0050要換股 「這族群」成大贏家？ 阮慕驊：它坐等抬轎
阮慕驊早提醒「減碼1/3」！從挨酸反指標變先知
其他人也在看
台股恐回測3萬6？專家曝修正恐達6000點 網嗨翻：重壓0050時機到
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導台股近期賣壓升溫，10日終場重挫1478.9點，收在43,225.54點，單日成交金額衝上1.32兆元。由於指數自高點回落逾3000點，...
石油王錢太多！電競世界盃再灑6400萬「同步看直播」門檻意外超低
由沙烏地阿拉伯主導，2024 年起開辦的電競世界盃（Esports World Cup，EWC）自首屆賽會就祭出高達 6000 萬美元（約 19.5 億元新台幣）的超高獎金池吸引全球所有電競好手互，今年更將讓超過 200 個電競俱樂部，超過 100 多個國家的 2000 名選手一起競爭 24 個項目，高達 7500 萬美元（約 23.7 億元）的總獎金。沒想到除了選手之外，EWC 官方也繼續大撒幣照顧創作者，宣布祭出 200 萬美元（6400 萬新台幣）讓大家一起 Co-Stream。
賣不下去還被軋上去！ 達人笑：散戶買到外資認錯
台股歷經連續6個交易日遭外資大舉提款後，12日出現戲劇性反轉，在三大法人同步回補帶動下強勢反彈。根據證交所統計，外資單日買超286.9億元，終結連6賣；投信買超129.37億元，自營商買超89.42億元，三大法人全面加碼，市場罕見出現「全面翻多」格局。對此，投資達人「股海老牛」表示「散戶買到外資認錯！」
差3倍！高股息ETF死亡之組除息秀 「這檔CP值」奪冠
股價差不多，怎麼配息CP值差這麼多？投資達人指出，6 月「高股息死亡之組」的除息秀馬上就要陸續登場，包括大華優利高填息30（00918）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）及凱基優選高股息30（00915），但這4檔股價都站在30元附近，但單次實質配息率（CP值），竟可以差到將近3倍。
獨家／北勢國中將赴美參賽 主辦方發信特別介紹：來自台灣的國際隊伍
長期推動台美棒球交流的「北美台灣一級棒聯盟」創辦人陳文澤分享喜訊，台中北勢國中棒球隊獲邀赴美參加USSSA旗下賽事。令人振奮的是，主辦方在邀請信中特別介紹北勢國中的背景，並附上多個連結向各地球隊推廣台灣地理位置與文化特色。這項肯定讓陳文澤深感欣慰，象徵台灣青少棒實力成功躍上國際舞台，不僅讓世界看見台灣小球員的拼勁，更達成以球會友、促進體育外交的深遠意義，讓台灣孩子被更多人看見。
最後上車日在下周一！「這檔主動式」確定配息0.63元外資卡位8萬張 再加碼00405A達6339張
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導美股四大指數昨（11）日全面收漲，連帶台股今（12）日大盤反攻，盤中一度觸及44798.88點，終場收44169.04點，上漲1019.58點...
台股強彈逾千點 法人憂若單靠本土買盤短線上漲空間恐相對受限
美伊戰爭再傳曙光的激勵之下，12日台股大幅反彈，大漲1,019.58點，漲幅2.36%，收在44,169.04點；不過本周台股周線收黑，下跌901.9點，周跌幅2%；法人認為，外資台指期淨空單水準持續維持在6萬口之上，顯示外資整體操作心態漸趨謹慎，若後續外資無大舉空單回補，單靠本土買盤，短線而言台股上漲空間恐相對受限。
川普叫停空襲美股狂飆！專家曝台盤脫困看「這類股」 今2檔強勢站穩20日均線
[FTNN新聞網]實習記者盛琳／綜合報導美伊局勢瞬息萬變，美國總統川普（DonaldTrump）原揚言猛烈空襲伊朗，隨後卻於台灣時間12日凌晨在社群平台宣布取消打擊計...
被動元件全面回神！國巨*一日填息行情助力7檔奔漲停「這檔連拉出2根」 網嗨：突破前高啦
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（12）日台股加權指數收盤44,169.04點，漲1019.58點，漲幅2.36%，觀察今日被動元件個股趨勢，受惠於大盤表現強勢，資金回...
金控股東會1》金控超級股東會日 金控龍頭國泰、富邦發話看後市
今天是金控超級股東會日，國泰金、富邦金、中信金、台新新光金、玉山金、元大金和凱基金等舉行股東會，金控龍頭國泰金和富邦金動見觀瞻，國泰金董座蔡宏圖說，通膨已讓各國利率蠢動，後續須觀察升息。富邦金董座蔡明興看好SpaceX長線發展，股票具高度…
新竹氣爆奪2命！便當店「差4公斤免列管」 受災戶求償恐成難題
這起氣爆發生在今日凌晨3時許，消防局於4時5分趕抵現場搶救。初步調查顯示，事故疑似因瓦斯外洩引發爆炸，詳細原因仍有待進一步鑑定。爆炸當下威力驚人，不僅造成3層樓建築部分磚牆坍塌，衝擊波更波及周邊住宅及停放的汽機車。其中鄰近麵包店的一對老夫妻不幸喪命，另有2名傷...
台股強彈1019點重返4萬4 台積電漲60元收2310元
【記者趙筱文／台北報導】台股今（12）日開盤以43,587.63點開出，上漲438.17點，隨後買盤持續湧入，指數最高衝上44,798.88點，大漲1,649.72點。
少年股神翻車現場！ 8倍槓桿2月狂賺1500萬 一震直接「穿倉」嚇到喊不敢
在房價高漲、買房大不易的當代，許多年輕世代為了早日湊齊人生第一筆購屋頭期款，往往會選擇鋌而走險。看著身邊的人在股海中大賺，不少人開始迷信「以小博大」的金融神話，企圖透過向銀行借貸或利用各類衍生性金融商品來加速財富累積，然而，在缺乏足夠專業知識與風險意識的情況下，盲目追求高回報的下場，往往是將自己推向萬劫不復的深淵。近日在社群平台Threads上的一篇取暖文，就因為涉嫌虛構與荒謬的投資邏輯，引發了PTT網友們的強烈質疑與熱烈論戰。
宏都拉斯吃台灣豆腐！斷交3年還欠133億未還 吳志中證實：正在追討
即時中心／温芸萱、許雯絜報導宏都拉斯與台灣斷交後轉向中國，原盼藉中國資金、投資與貸款帶動經濟發展，但近日卻傳出中國未完全兌現承諾，反而因低價商品湧入及中資商家擴張，衝擊本土產業與民眾生計。此外，宏國官方外債資料顯示，仍積欠台灣4.225億美元、約新台幣133.4億元債務，債權方還被標示為「China（Taiwan）」。對此，外交部政務次長吳志中表示，台灣對相關債務「正在追討當中」，並強調依法應償還。
黃國昌「掉票」被金釵嫌棄？她當場開撕「怒砸1物」
政治中心／李汶臻報導被視為民眾黨主席黃國昌的子弟兵、「四大金釵」之一的周曉芸，原本空降新北三重、蘆洲議員初選，沒想到爆冷輸給在原家樂福服務長達15年的「政治素人」陳彥廷。如今，被徵召跨區轉戰桃園龜山的她，又爆出文宣品爭議。日前有民眾發現周曉芸發放的選舉文宣小物，竟故意用貼紙蓋住黃國昌的照片。政治評論員吳靜怡（Grace）就在民視政論節目《台灣最前線》上，現場表演選民收到相關文宣品的畫面，只見她當場一撕、隨後露出黃國昌的頭像，讓她嚇到當場怒砸並驚喊「拍咪呀（髒東西）」。此外，吳靜怡還震撼預言「家樂福哥哥完蛋了」，背後原因她也在節目中全說了。
快訊／台鐵高雄站「旅客落軌遭自強號撞」 從月台縫隙爬出
台鐵高雄站今(12)日下午發生旅客落軌事件，旅客遭165次自強號撞擊後，從列車及月台間縫隙爬出，該列車已延誤33分鐘，台鐵說明後續由鐵路警察持續處理中，目前高雄站上下行列車可正常行駛。（賴俊佑）
史瓦帝尼有意建交中國？林佳龍拋震撼彈否認
[NOWNEWS今日新聞]總統賴清德日前突破中國封鎖訪問我國非洲友邦史瓦帝尼，但近日傳出，史國總理戴羅素（RussellDlamini）在聽完學者報告後，有意與中國建交。外交部長林佳龍今（12）日表示...
台股千點反攻彈回4萬4！南亞科揪華邦電放閃領記憶體暴衝｜Yahoo財經掃描
美國總統川普取消伊朗攻擊計畫，緩和市場對中東衝突升溫的憂慮，再加上馬斯克旗下太空探索技術公司SpaceX即將掛牌上市，點燃太空與科技股買氣，美股四大指數全面強彈。科技股方面，SpaceX掛牌題材帶動特斯拉上漲4.6%，半導體族群同步回神，台積電ADR也揚升3.26%，帶動AI與晶片股買氣回溫。 亞股方面，日股大漲2.81%，韓股強彈4.63%，港股上漲1.69%，上證指數也走揚1.12%，反映國際風險情緒轉佳，資金回補亞股。 回到台股，指數今(12)日在美股強彈激勵下開高走高，終場大漲1019.58點、漲幅2.36%，收在44169.04點，周線翻紅，成交金額達1兆1195.40億元；櫃買指數同步上漲12.63點、漲幅3.10%，電子指數上漲72.42點、漲幅2.61%，金融指數上漲16.78點、漲幅0.56%，顯示資金明顯回流電子與中小型股。權值股方面，台積電(2330)大漲60元收2310元，成為台股反攻最關鍵的領軍指標；盤面題材則由記憶體、被動元件與半導體族群同步發威，記憶體雙雄強勢亮燈，聯電(2303)放量走揚並擠進成交前五，國巨(2327)等被動元件股也延續買氣，搭配主動式ETF成交續熱，讓今日台股呈現權值股點火、題材股齊發、資金全面回補的強勢反彈格局。
館長被罵舔共哭了！痛訴「年虧2億」只能轉戰抖音 網：個人造業個人擔
知名網紅「館長」陳之漢近日在直播中痛訴，近年因言論屢遭外界貼上「舔共」、「貶低台灣」等標籤，導致事業重創，這一年來已慘賠近2億元。他坦言目前只能靠抖音直播帶貨勉強維持生計，但仍無法填補巨大的資金缺口，讓他痛苦到半夜落淚。消息曝光後引發熱議，不少網友則冷回「個人造業個人擔」。
上櫃公司爆內線交易！前董座3兄弟涉重訊前買股進場 檢調搜索13處約談9人到案
[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導上櫃綠能類股「天宇工業」前董事長、總經理及副總經理吳姓三兄弟，涉嫌在2020年間與美國公司簽署儲能產品銷售合約後，進行內...