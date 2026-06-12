當費半台股慘摔 「這檔ETF」卻連漲4天 逆勢撐起10%保護傘





當台美股市因去槓桿賣壓同步跌破月線、市場警報大響時，阮慕驊表示「資金自然會找到出口」，並透露在費半與台股大跌近5%之際，有一檔ETF逆勢上漲，並以估計年化約10%的殖利率為投資人撐起保護傘。

市場警報大響與資金避風港

近期台股與美股同步跌破月線重要支撐，原本樂觀的市場氣氛一下子轉趨保守，美股那斯達克指數甚至進一步下探逼近季線支撐。阮慕驊表示，不少投資人開始意識到槓桿太大的風險，一旦去槓桿的賣壓啟動，恐怕會讓股市動盪好一陣子。他引用電影名言「生命自然會找到出口」直指自然界法則，並強調「資本市場的法則亦同，『資金自然會找到出口』當股市回跌，資本市場的資金流動，一樣會趨吉避兇。」。

重挫下的逆勢黑馬

在市場一片回檔聲中，特定標的展現了抗跌韌性。阮慕驊觀察到，從6月4日至6月8日這段期間，費城半導體指數大跌了5.22%，加權指數也跌了4.75%，多數的主動式和被動式ETF也跟著回檔，差別只在跌幅大小而已。但他發現卻有一檔ETF逆勢上漲，00998A在同一期間上漲了0.56%，而且6月9日與10日00998A繼續上漲，這正好驗證了資金自然會找出口的論點。阮慕驊解釋，00998A投資的是全球最大的金融集團，當市場風險上升時，金融集團就成了資金的避風港。

年化10%息收保護傘

面對市場波動，資產配置與息收成了投資人的護身符。阮慕驊指出，加槓桿和ALL IN單一檔股票的壓力，會在下跌波段被放大，投資人要心中不亂的答案就是：平常就要做好資產配置，風險和利潤兼顧。他提出「漲時重勢、跌時重質」的觀點，表示下跌時投資人就會想到有沒有息收保護，此時股息殖利率就成了保護傘。以00998A最新公告的0.404元來計算，他估計大約會有年化10%左右的殖利率，且該檔ETF在下周6月17日就要除息，息收保護傘又要撐開。

金控股殖利率與投資目的

相比於國內金控股，這檔全球金融ETF在息率上更具優勢。阮慕驊盤點已公布股息的金控股，若以6月10日股價計算，股息殖利率最高的是凱基金的5.28%，其次為中信金的5.25%和國泰金的5.15%，而富邦金則以4.87%甚至沒有擠身金控股的前三名。阮慕驊直言，如果以息率來說，00998A有過之無不及。不過他也提醒，若是要比較股價的報酬率就是另一回事了，投資人要想清楚投資目的是要「賺息兼穩」，還是「既要息又要價差」。如果是後者，就要承擔可能的股價下跌風險。阮慕驊在文末強調：「金融市場永遠不是有沒有雨天的問題，而是你有沒有準備好雨傘！」

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（封面圖／取自阮慕驊臉書）

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