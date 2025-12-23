當資深作家回鍋參加文學獎

潛意識 ⊙圖／黛安

一、秋收

秋末冬初，台灣各文學獎主辦單位以頒獎、作品結集而宣告當年度文學獎的豐碩成果。然後，未得文學獎的參賽者，紛紛收拾落選作品，回家好好過個年，等待明年度再蘊釀作品以便投稿爭奪文學獎。

經過文學獎的洗禮，常是創作者成名的必經之路。得了獎，可以名正言順的遞出名片，印上楊牧、周夢蝶、台灣文學、金典、林榮三、時報、聯合、台積電……等響亮獎項的頭銜，這些在創作的人生之途，總算可以跟隨一輩子的光環了。

在沒有網路的年代，作家得文學獎，往往只是報端公布得獎訊息一次，或是頒獎典禮新聞報導一次，作品刊登一次，總共三次可見於世面。但自從有了網路，作者可以自己貼文告知，臉書、IG、Threads、line及其他社群也可傳佈，如此流傳既快且廣，幾乎可以狂報得獎訊息一陣子，獲取貼文底下無數的讚讚讚和恭喜恭喜恭喜，像連環鞭炮響個不停。

因為得文學獎，若又有出書，在不斷宣傳結果，最終成為知名作家。

二、過氣

好漢不提當年勇，那是舊時代舊思維，然而現今，當詩人作家得獎後成為知名作家，馳騁文壇，不到幾年就可稱為資深前輩了。前輩仍要維持其文學名聲不墜，就算自己的創作已呈現疲乏，其最方便而直接的方法，就是宣傳自己的「頭銜資歷」聲名（例如：文學博士、某文學院教授、某文學獎得主、某文學獎評審、某文化單位首長、某文學刊物主編……），在介紹自己時羅列一整排這些文學資歷，然後三不五時利用機會誇耀這些過往的豐功偉績，讓踏入文學圈的新世代對你頂禮膜拜，或是讓早就遺忘你的圈內人再次記得有你這一號人物，或是吸引陌生的新讀者對你文學資歷的好奇。

如此一來，單靠文學資歷的你，雖然沒有強力新作，但也好像就不會成為「過氣作家」。這樣，真的能這樣嗎？

其實不要成為過氣作家，踏實的辦法不是用人設的頭銜名聲，而是不斷的拿出好作品，以作品證明自己沒有過氣，那些人設的名聲若沒長進，無疑會被有識者瞪眼。所以，得了文學獎的作家繼續推出新作品，不停地發表好作品，這樣，或許就能坐穩文學殿堂一席。以前沒有網路時，發表唯有投稿於幾家報紙副刊和幾家文學刊物，至多加上幾家詩刊，再者，或許有出版社相中你，為你出書，送上網路書店排行榜，甚至再擠進金典作家行列，成為大大知名的作家，這都有可能。

不過，宣揚自己的「頭銜資歷」聲名，一時還好，若老是講自己的頭銜資歷有多了不起，卻提不出什麼新的優秀作品，也會被人在背後咒罵「過氣鬼沒什麼了不起」的，更甚的，是你的人設資歷或許已被鵲起的新秀鋒芒遮掩。

而另一種可惜的情況是，有得過獎的知名作家，後來卻只能在網路社群或三流刊物發表作品，讓人以為你還行，可是你寫的水準愈來愈低，愈來愈了無新意，你過往的聲名實際上已被你新寫的爛作品毀於一旦。

這情形，不一定是老作家為最，老作家如何稱之為老？當然年紀大是最基本要件，六十歲以上，是也。也有很早出道，從學生時代就不斷投稿、參與文學獎競賽得獎而出名，經過二、三十年，年紀四、五十歲，年齡實際不老，但不再有好作品，則和老作家一律被視為過氣的「資深作家」。

三、回鍋

幸而有些過氣的資深作家，自知再寫的作品不如從前，故而封筆默默離開寫作圈，尚且留下給讀者早期的良好印象。

可是，有些資深作家不服輸，不願成為過氣的一員，那就不斷的投稿和出書，藉以證明自己的存在價值仍與時俱進，或是願意勇敢放下身段，悄然回到競技場，化身為競賽者，以「老兵不死」的精神，撇開向政府具名申請的文學補助外，更決心與新世代青年作家在文學獎展開匿名肉搏戰，拚個你死我活。就算沒得獎，也沒人知道資深作家回鍋去參賽，倘若得獎，雖使文壇訝異，但總算搏回門面，不再被輕視為過氣作家。

資深作家再度回鍋參加文學獎，搶去了年輕作者進入文壇的門票，這是許多年輕作者們非常介意而無法諒解的事。資深作家一再具名拿政府補助被視同要飯，匿名得文學獎拿獎金難免也是一種要飯，但現實上，有些資深作家的創作常年一直挨餓著，如不要飯，怎能讓作品活在文壇？所以申請政府補助，或是參加文學獎，暗中都有一些資深作家的計策和行動在搶攻，年輕作者想抵擋也擋不了。這樣下去，你怕不怕這些補助或獎勵的資源，會被資深作家一再占去名額？

會的，尤其是以申請的方式，例如向政府申請的出版補助、創作補助、年金補助，資深作家因以具名參加，往往因其人設的頭銜資歷而被評審們尊重，被尊重而給予得到補助，占去了名額，致使年輕作家減少了補助的機會。

那麼，在匿名競賽的文學獎呢？年輕作家不見得會輸給資深的作家，從歷年各屆各獎的得獎名單來看，還是以年輕新作家居多，或許你已經發現，某些文學活動場合上，那些與會的知名或未知名的作家們，幾乎個個都得過文學獎，得文學獎變成很普遍的事了。至於，資深作家若已成為過氣作家，他們去參加比賽往往是得不了獎的，若萬一得獎，才是非常意外的事。過氣作家為什麼得不了獎？

因為之一，過氣作家大多一直存在於舊的創作模式裡，沒有接收文學創作的新思潮，也就是他們沒有前進，只在原地踏步，以為好的，就是永遠的好，而不太願意改用很現代的方式來表現。殊不知，眾多新世代的參賽作品，有不少作品的步調已遠遠的超過他們，若他們僅能拿出舊有的樣貌形式，沒有新的現代感，那肯定無法被有豐富經驗的評審看上眼。

因為之二，過氣作家的生活可能與年輕世代脫節，沒有探索新時代的新事物，故而所寫的作品缺乏時代感，作品的內容與語境無法與現實生活中的讀者共振共盪。他們這樣的作品，完全不合現代人的新胃口，很容易在初審或複審時，遭到年輕評審的淘汰，而進不了最後決審的關卡。

所以過氣的資深作家，若要再度參加文學獎競賽，料必非常吃力，得面對無比慘痛的心理打擊。也許他們曾信心滿滿想挽救文壇，以為文學新世代不成氣候，作品不過爾爾，與其讓劣幣得獎，不如老將親自出馬，來個回鍋去奪取文學獎，自以為這樣就能提升文學獎往日的水準，然而他們的想法太天真了，往往天不從人願，幾乎比不過新世代的作家。只要他們落敗一次就夠他們心灰意冷，從此加速在文壇銷聲匿跡。

四、焦慮

鄰里社區活動中心的一些老人團體，例如：歌唱班、舞蹈班、太極拳班，一聽有表演，或有比賽，都顯得躍躍欲試，充滿熱勁，為了被鼓掌、為了被肯定、為了鄰里的榮譽，沒有不願參加的。由此來看資深老作家，他們是否也有充滿參加文學獎的投稿熱忱？

或許我們可以換個角度來看資深老作家參賽的目的，他們不是為了被肯定，因為他們已經在早年被肯定過。他們參賽，也許只是為了抗議一下，抗議主流媒體沒有給他們舞台而被邊緣化，抗議年輕世代把他們從位置上趕下來。其次，他們也許只是為了想要證明一下，證明薑是老的辣，證明老作家是座神山，證明老作家是文壇之寶，證明老兵未死精神仍在。當然這個角度是相對於年輕作家，讓年輕作家看到老作家的心態。

以往，是年輕世代跟老人抗爭，推動世代交替更新，文學生態才有新面貌，這是理所當然的事。而今，卻成了有趣的世代焦慮之爭，老作家的焦慮和年輕作家的焦慮。

資深老作家想再爭文學獎爭補助，往往令年輕世代的作家皺眉頭，甚至產生厭棄的心理，為什麼？年輕作家可能會說：「您都那麼老了，是阿公輩，還不夠有名嗎？怎麼還要出來再謀聲名？」「您的作品都有腐臭味了，怎麼還要拿出弄臭文學獎？」「嗯，您要是得獎，就占了一個獎，我們年輕作家就少了一個獎缺，太可惡了吧？」然後在網路上被酸民鞭撻，這是老作家參賽結果的後遺症，與原先參賽的初衷對照，是自取其辱，真是得不償失。而老作家要是得獎，想必後續會有更多老作家接二連三的投文學獎，因而可能繼續占去文學獎名額，導致一些年輕世代作家苦無出頭的機會，變得更加焦慮。

然而，若資深老作家回鍋參賽未得獎，在眾目睽睽之下遭到鄙夷的眼光，又可能因體力不支及意志力薄弱，導致嚴重內傷，頓覺萬念俱灰，再也無法繼續實行投稿文學獎的計畫，這豈不太可憐了？除了參加的焦慮外，未得獎之後，可能更加速他們成為過氣作家。

所以老作家或已成名作家想再試文學獎，務必非常小心，應考慮是否能負荷那重大的得失心之壓力。其實，有人認為老作家參加文學獎，雖精神可嘉，但不值得鼓勵，也不值得同情。為什麼？除了前面所述的情況外，最大的因素是從年輕作家的立場考量，文學獎競賽應該是新人的出頭機會，是年輕作家爭取光環的舞台，根本不適合老作家或資深作家來摻一腳。

五、王道

在文學獎的舞台上，知名作家或資深作家上台來摻一腳，扮演一下他們想要的咖（角色），並無不可，何不正面看待？

資深作家創作累積數十年，經驗老到，不繼續發揮，殊為可惜，如果願意參賽，可為該文學獎項帶來聲譽，引起更多人對該文學獎的重視，增益的是該文學獎的名氣，而非參賽的知名作家或資深作家。

以現今文學獎的設立來看，文學創作風氣的提倡對象，往常都鎖定青少年，例如常見的某些高中生文學獎，或是眾多的大學校園文學獎，以及限定四十歲以下的青年文學獎等等，不勝枚舉，這對青少年給予太多的參賽機會，造就了許多文壇的明日新星。再加上沒年齡限制的各縣市文學獎和各大報文學獎，青少年也可參加，受學校老師鼓勵，難怪大文學獎的參賽件數往往達至數百件作品。

這麼多的文學獎中，沒有看見設置專給老人匿名競爭的獎，例如規定六十歲以上才可參賽的，幾乎沒有，故而僅能參加沒有年齡限制的大家都能參加的獎，而這少少的機會，應該鼓勵老人盡力參賽。雖然老人創作力會因年齡增高而降低，但長流的水不濁，老人只要一直有在創作，觀念具有時代性，又有參賽的誘因，則對老人的創作力大有幫助，所以應多鼓勵老人為參賽而努力，持續曝光、保持活躍度，活到老、比到老，有何不可？況且，文學創作是平等的，是任何年紀都能為之的，投稿匿名競賽的文學獎，不比資歷頭銜，不分年齡一起較勁，那就不必在意知名或不知名、資深或資淺、年老或年輕、新人或舊人的分際了，最終誰會占去得獎名額，那就由作品決定。

設置文學獎真正的目的有多項，例如推廣文學、鼓勵創作、培養新人…...等等，但文學獎千辛萬苦的評審過程，最終的目的，無非是選出優秀的作品，我們可以這麼說：「選出好作品，才是文學獎的王道。」有知名及資深作家參加的文學獎競賽，不也是在為文學獎提供好作品？

除了那些以人設考量的文學貢獻獎外，一般文學獎應該沒有博愛座，沒有優先席，沒有誰占了誰的名額，沒有誰占了誰的位置，也不是先來先坐，那就拿出好作品來和大家公平競爭吧，總之，文學獎的「王道」是以作品服人。