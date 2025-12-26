當資金換檔時 您的債券配置也該動一動

今年看市場，是不是總覺得霧裡看花？別懷疑，這可不是錯覺，而是市場真的變了！許多過去被視為『安全牌』的資產，開始出現雜音。當美元資產不再是唯一主角。資金開始換跑道，尋找新舞台，此時，財政體質顯著改善、同時題材又豐富的新興市場，自然成為投資新亮點。

觀察2025年前11個月平均績效前五強的境外債券基金類型，當中的「環球新興市場當地貨幣債券型基金」以16.1%的平均績效拔得頭籌，明顯領先多數債券基金。這顯示，在聯準會降息預期與美元轉弱的背景下，新興國家當地債的利差與匯率收益機會，正在被重新定價。(表一)

表一、2025年前11個月境外債券基金平均績效前五名的基金類型

資料來源：理柏資訊。基金類型採理柏環球分類，以原幣績效統計至2025年11月30日。依今年以來績效排序。單位：%。不含僅2檔(含)以下基金類型。基金過去績效不代表未來績效之保證。

進一步觀察「環球新興市場當地貨幣債券型基金」的16檔基金績效，又以富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)表現最為吸睛，不論是今年以來、三個月、六個月的短線表現，還是拉長至近一年、近二年和近三年的中長期表現，皆位居同類型基金排名的前段班。(理柏資訊，截至11/30，詳見圖二)

圖二、富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)績效表現

資料來源：理柏資訊，本基金以美元A股季配股份為例，取原幣計價績效，單位:%。截至2025/11/30，波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。同類型基金取環球新興市場當地貨幣債基金平均績效。基金過去績效不代表未來績效之保證。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)的策略，不是追逐單一國家，而是以透過廣納邊境國家改革與轉機題材，來幫投資人追求高殖利率債的機會，投資標的以新興國家高殖利率政府公債為主，輔以部份美元計價主權債。 換句話說，它不是把雞蛋重壓在少數幾個收益來源或是少數幾個新興國家，而是像一位老練的主廚，挑選來自拉丁美洲、非洲、新興亞洲的「高殖利率原料(基金持債到期殖利率不代表基金報酬率或配息率)」，同時看重利差來源、貨幣分散與財政體質，讓投資組合口感更平衡。

以持債區域配置來看，富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)有約四成布局在非洲債、其次是拉丁美洲債的23%、新興亞洲債的14%，並搭配「超國際機構」債券的15%。另外，基金貨幣配置多元分散於拉丁美洲幣、非洲貨幣和新興亞洲幣，有助於在美元走弱時，提供額外的匯兌收益機會。這種配置方式，反映的是團隊對全球資金流向與政策趨勢的判斷，而非短線押注。 (圖三)

圖三、富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)投資組合配置

資料來源：基金配置取自富蘭克林坦伯頓基金集團，截至2025/10月底。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

經理團隊放眼世界各地，幫投資人找尋高殖利率主權債的機會，截至2025年10月底，富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)的持債到期殖利率達12.09%*，明顯高於多數新興國家和成熟市場的公債與非投資等級債券。(資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，基金持債到期殖利率不代表基金報酬率或配息率)，適合欲爭取高債息收益機會的積極型投資人。(圖四)

圖四、本基金與主要債券指數到期殖利率比較

資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團、彭博資訊，截至2025/10月底，取彭博債券指數為例。本基金指富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的 。「到期殖利率」：為基金所有持債之加權平均到期殖利率，其乃假設每一債券均持有至到期且期間所收的債息均滾入再投資計算而得的平均年收益率。納入計算之資產皆包括所有持債。基金持債到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。

那麼，高殖利率是否意味著高風險？關鍵在於怎麼選。值得一提的是，基金也納入部分「超國際機構」債券，所謂的「超國際機構」債券，包含哥倫比亞披索、印度盧比或墨西哥披索計價債券，也就是由國際復興開發銀行(世界銀行)、美洲開發銀行、歐洲投資銀行(歐盟)、歐洲復興開發銀行和國際金融公司(世界銀行)等「超國際機構」所發行的債券。由於這些「超國際機構」發行債券擁有AAA的最高信評(資料來源：穆迪)，負責降低整體投資組合的信用風險，讓高殖利率不至於變成高壓力，就像一桌重口味料理裡的高湯，讓整體風味濃郁，卻不失平衡扮演的是穩定信用結構的角色。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)的核心優勢在於主動式管理。投資團隊長期實地走訪各國，與當地財政與央行官員交流，深入理解政策方向與改革進程，並非僅依賴帳面數據做投資決策。這種「做功課」的精選方式，使基金能在高殖利率機會背後，盡量避開體質脆弱的市場，專注於具改革動能與實質利率優勢的國家。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)經理人哈森泰博（Michael Hasenstab）分析，新興國家有三個結構性改變的利基：(1)三個重組：全球供應鏈重組、貿易夥伴重組、政治結構重組締造部份國家的機會；(2)體質轉強：多國藉由嚴謹的財政和貨幣政策，已成功挺過疫情、聯準會大舉升息，以及川普關稅衝擊。而且，外匯存底累積以及當地債市規模擴大，亦已可降低對外舉債的依賴；(3)美元光環褪色：歐洲將自海外匯回資金以融通龐大國防和建設支出、美國例外論受質疑、全球分散投資意識，有助於新興國家資產增值。

哈森泰博表示，過去很長一段時間，新興國家政府做對了很多事，但因為美元強勢，導致投資人無意願投資，而今可明顯感受到資金回流的風向變化。然而，也不是所有新興國家都一樣，仍需要精選。看好的國家如：馬來西亞、印度、巴西和墨西哥等可受惠全球供應鏈和貿易夥伴重組、南非聯合政府積極建設並改善財政，甚至調降通膨目標的題材令人驚喜。全球去美元資產化趨勢才剛開始，新興國家公債殖利率普遍高於成熟國家，展現很多投資機會。

當然，新興市場並非沒有波動。匯率、政治風險與市場情緒，仍可能帶來短期震盪。因此，這檔基金更適合被視為投資組合中的「策略型配置」，而非短線操作工具。對投資人而言，重點在全球資產重新洗牌的過程中，增加一個具分散效果的收益來源。

