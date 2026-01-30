文、圖．理善國際關懷協會

談到永續，許多人首先想到的是生活中的環保行動，例如減少一次性用品、節能省電或支持環保商品。這些選擇確實重要，也讓永續從理念走進日常。然而，在社福與公益現場的長期觀察中，我們也看見，真正影響結構的，往往來自制度層面的選擇，而「資金流向」正是其中關鍵的一環。

從第一銀行到玉山金控的永續實踐

資金支持誰、如何被使用，決定了哪些模式能夠被複製與放大，間接決定了轉型是否能走得長遠。當金融體系開始回應永續議題，永續便不再只是道德倡議，而成為可以被承接、被實踐的路徑。

廣告 廣告

在永續轉型的進程中，銀行的角色正逐漸出現轉變。過去，金融機構多半以財務數據作為評估基準；如今，也開始將目光放在企業如何回應環境與社會的長期責任，並嘗試在風險控管之外，提供更多支持轉型的可能性。

協助城市、產業與自然環境共存

以第一銀行為例，其長期被視為國內綠色金融的先鋒之一，近年從居住與城市生活切入，透過綠建築與節能導向的融資方案，引導開發單位重新思考空間與生活的關係。這些看似技術性的金融設計，實際上與居民的健康、能源使用負擔，以及城市面對氣候與環境變遷的整體韌性密切相關。

第一銀行於2025年榮獲「台灣生物多樣性金獎」，成為少數將生物多樣性保護正式納入金融決策思維的金融機構之一。其永續策略不僅聚焦減碳，也延伸至自然生態風險管理，透過永續發展委員會與風險管理委員會的雙軌治理架構，將自然風險納入永續授信與投資政策，引導資金逐步轉向對自然環境更友善的產業與方案。這樣的轉變，顯示金融角色正從單純的資金提供者，走向協助城市、產業與自然環境共存的關鍵節點。

助力促進地方經濟與城鄉共榮

相對而言，玉山金控則同時從企業端與消費端出發，嘗試串聯上游資金配置與下游日常選擇。在企業端，玉山推動的永續連結貸款(SLL)，讓企業在減碳、資源管理或環境改善上的努力，能實際反映在融資條件上，降低轉型初期的負擔，並陪伴企業在調整與嘗試中前進。

在消費端，玉山銀行將永續金融理念融入支付與收單等基礎服務流程，其「特店收單線上申請服務」通過ISO14067碳足跡認證，成為台灣首家取得該認證的金融機構。透過「玉山掃碼通」等永續收單方案，支持永續店家導入多元支付系統，並結合永續消費行動，引導消費者以實際消費選擇支持在地與永續商品，使資金流動不只停留在金融體系內部，也成為促進地方經濟與城鄉共榮的具體力量。

當制度選擇陪伴 改變才走得長遠

從公益視角來看，永續不應是一場只屬於少數人的競賽。當制度願意降低門檻、提供工具與陪伴，讓中小企業與更多消費者能夠參與其中，「想改變」才不會停留在口號，而成為可行的行動。

制度的力量，往往不在於強制，而在於引導。正如作家與教育家安娜．拉佩(Anna Lappe)所說：「你的每一次消費，都在為你理想中的世界投票。」當支付與金融設計開始承接這樣的選擇，消費便不只是交易，而成為參與改變的方式，也讓永續成為一場能被接住、走得長遠的集體練習。

▊圖說：教育家安娜．拉佩(Anna Lappe)：「你的每一次消費，都在為你理想中的世界投票。」

※理財周刊1327期更多精采文章：

◎封面故事> AI五大產業大缺貨 仁來瘋需求大爆發

◎發行人語>達沃斯飆股密碼

◎全球理財觀>SpaceX也難以自製的衛星關鍵零組件

◎理善大家來>當資金走進永續 改變開始加速

◎理財我最大>人生一定要設計！心理諮商師教你這樣做職涯規劃

◎封面故事> AI五大產業大缺貨 仁來瘋需求大爆發

◎許江鎮博士解法說>雲端與物聯網商機爆發 光寶科營收持續成長

◎財經趨勢透視鏡>台股三萬點新思維：用「Alpha策略」打敗大盤績效

◎解碼房市>讓利是王道？ 2026台灣房市的嚴峻考驗！

◎飆股鑫天地>台積電轉單加持+報價調漲 營運回春