當賽道開！賓士、進口車疑競速失控自撞又撞車
10日下午1點多，彰化台74線3.5公里處因為車禍發生，成為了道路障礙賽道，車殼胎皮散落一地，現在最新畫面曝光，原來是37歲的顏姓男子，開賓士車與一輛進口車疑似在競速狂飆，賓士失控撞護欄後又撞上無辜白車，才導致事故發生。
監視器拍下，白色進口車疾駛，沒打方向燈雙白線硬切，閃過機車騎士，後方賓士車硬擠大貨車，卻撞到防撞桿失控。
賓士車失控撞上內側護欄，一顆輪胎噴飛往前直衝。
駕駛被猛力撞上，整輛車轉了一圈，逆向卡在機慢車道，車殼碎片瞬間噴飛，賓士車停不下向前滑行，它的輪胎也一路向前跳，滾了2公里。
遭撞駕駛姚小姐：「趕快下車。」
無辜被撞的女駕駛，和朋友驚魂未定，發現車壞了在漏油。
遭撞駕駛姚小姐：「汽油味。」
就怕發生爆炸，兩人趕緊衝下車，站在路邊等警消救援。
調了行車紀錄器，去看之後發現，黑色的賓士跟白色進口車，疑似2台在競速，一瞬間真的是反應不及，撞到的當下可能人生跑馬燈都跑出來了，就趕快下車避免危險，撞到當下車子開始冒煙，有一些燒焦味。
事發在10日下午1時50分左右，台74線彰化東外環道，37歲的顏姓男子開著賓士車，疑似和白色進口車競速狂飆，衝撞護欄後撞上休旅車，撞擊力大，零件碎片胎皮散落一地，台74線宛如障礙賽道，無辜的姚小姐載2位同事，要去台中搭高鐵，到台北開會，這一撞無法參加，幸好人輕傷沒有大礙。
大竹派出所巡佐彭子瀧：「發現雙方疑似在，台74甲線與田坑路口，就已在競速，警方也已掌握，另一台競速車牌，盡速通知到案。」
警方調查，開白色進口車狂飆的是車主的兒子，當天他跟賓士車在前一個路口，就開始競速，最高可罰9萬元吊銷駕照，吊扣牌照6個月，2名男子把馬路當賽道開，最驚險的就是肉包鐵的機車，還好沒被撞到，危險駕駛害人害己。
