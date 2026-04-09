當走廊變成琴房與輕食吧！69 坪毛胚屋以 H 型設計賦予過道機能，建構全家人溫馨邂逅的時光長廊

編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 張馨室內設計

小編帶你看好宅

在台中 69 坪的毛胚畫布上，設計師突破傳統長型格局的侷限，以「H 型格局」為靈感，將原本單調的走廊重新定義為家中的靈魂節點，更建構出獨特的左右動線，並將長型屋產生的長廊道化為一處處豐富的機能。住宅運用經典美式風格為基底，融合大理石、線板與鍍鈦金屬等異材質，建立出黑、白、灰交織的高端住宅質感，將生活節奏由繁忙轉為優雅的實踐，讓公私領域在光的引導下，呈現出通透且具層次感的美式風優雅宅邸。



毛胚屋擁有寬敞的獨立玄關，引領居者向兩側探索生活風景，地面採用大理石拼花結合精緻線板，營造出濃厚的層次感；玄關面窗處安排精緻的及腰矮櫃，搭配透光紗簾呈現優雅大氣的端景設計。為了化解長型屋可能帶來的壓迫感，空間中大量運用鐵件玻璃門與鏡面材質，讓視覺在界定空間的同時依然保持無礙的穿梭。玄關通往室內動線分為兩側，往右方延伸，公領域廊道驚喜地藏入一座宛如小黑裙般經典優雅的黑色輕食吧；深色櫃體鑲嵌鍍鈦與鏽蝕金屬，訂製備餐櫃用來展示屋主的馬克杯收藏，不僅是味蕾的休憩站，更成為家人自然停駐、交流情感的時尚端景。轉向客廳，多面落地窗將豐沛採光延攬入室，白色的百葉窗飾與輕盈的紗簾交織，讓室內光線在黑白灰的基底上跳躍；寬敞的沙發區與大面積的大理石電視牆呼應，展現出低調奢華的氣度。緊鄰的走道空間不再只是過渡，而是被賦予了書房與琴房的功能，設計師精確抓取長廊的採光優勢，設置了開放式的閱讀區與藏書牆，讓琴聲與書香在時光長廊中流動；牆上的相片紀錄著家人的軌跡，讓這條過道進化成有溫度的生活角，建構日常的早安與晚安在此溫馨邂逅。



住宅中配置的四房皆根據每個家庭成員的性格、喜好與需求進行訂製設計，男孩房在米白基調上添加天藍色主題，衣櫃採取嵌入式設計，並將門扇改為灰玻，打造成帶有大人感的精品衣櫃。女孩房以柔美的奶茶色系建構柔美的性格，將衣櫃與書桌整合於同一個立面，沿著樑下規劃的全平面式設計，維持過道的寬敞尺度。床尾另外規劃獨立更衣間，利用轉角打造L型衣物吊掛區，並銜接頂天落地衣櫃，不僅擁有充足收納，複合式櫃型設計也讓衣物能分門別類，創造浪漫的生活儀式感。

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進入私領域，空間設計更顯個性化，每間臥室皆透過窗飾的調整，形塑專屬的光感比例。主臥室以低調法式風情為主軸，利用不沾手灰玻隱藏門劃分出獨立的更衣間與衛浴，兼顧機能與隱私；窗邊空間規劃舒適的臥榻休憩區，結合帶有簡約線板的櫃體收納，呈現出帶有浪漫唯美的寢居風格。主衛浴採取豪宅等級的四分離式衛浴。洗手台與浴缸半牆鑲嵌玻璃做到更完善的乾濕分離；淋浴間採用壁龕收納避免突出的櫃體造成碰撞；藉由米色大尺度磁磚鋪陳空間，透過建材與色調的統一呈現寬敞舒適的洗浴氛圍。

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