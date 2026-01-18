看Netflix韓國影集《現金英雄》是個很有趣的體驗，劇情設定超級英雄要幫自己的超能力埋單，口袋錢越多、超能力越強，可是當劇中超級英雄的女朋友發現男友英勇救下一整輛公車的乘客，代價是燒光他放在口袋裡、婆婆花一輩子存下的購屋頭期款3千萬韓元，女友心中的悲憤，真是無處可說啊！

劇情描述常雄（李俊昊飾）是個口袋空空的小公務員，忽然從魯蛇爸爸手中繼承了超能力，只要口袋有錢，就有能力可以拯救世界。只是出力得燒錢，一旦錢燒光，超能力瞬間終止，他又變回平凡又窮的普通人。

廣告 廣告

這小子這才親身體會擁有超能力的悲哀，原來爸爸的「魯蛇」是有原因的，他到底該自「燒」腰包對抗邪惡「凡人會」財閥？還是龜縮在家袖手旁觀、保住自己與女友平靜的生活？在喝酒就有超能力的律師與吃麵包就有超能力的超商店員陪伴下，他與未婚妻一同面對拯救世界的難題。

這部由漫畫改編的影集承接2008年《鋼鐵人》電影以來的超級英雄傳統。一般來說，超級英雄沒在管錢的，不管是蜘蛛人或是漫威版的馬斯克─鋼鐵人，他們向來想救就救，但這部影集中，這錢必須從自己的小口袋裡報銷，救了變窮鬼？不救變孬種？這成了超級英雄的巨大難題。

這荒謬的情節對觀眾來說也是特殊體驗，像我看著常雄一次又一次燒光口袋的錢去救人，居然忍不住對著他的未婚妻喊話，「快分手！這樣的男人沒辦法過日子！」這種情緒正是編劇埋下的鉤子，救旁人可說是浪費錢，那救未婚妻呢？所以很快的未婚妻也捲入事件，帶出更多爆炸、毀滅的聲光刺激，讓觀眾腎上腺飆升，一路跟著看下去。

韓劇的製作水準真是越來越高，劇中爆破場面就是電影等級，戲劇的核心也抓得極好。由《暴君的廚師》中的暴君李彩玟飾演的反派兒子說，英雄們就是一群天性愛管閒事的人，會去在意與自己無關的事，而且一旦在意了，就無法不出手！這正是所有超級英雄電影的共通點，讓人會心一笑。

觀眾會忍不住思考，如果自己是主角，也擁有這種超能力，會願意燒自己的錢去救援滿滿一輛公車的乘客嗎？就像「電車難題」，只是把原定的大胖子改成自己口袋裡的錢，要眼睜睜看著電車撞死軌道上的5個人？還是改動軌道，讓車撞毀自己的錢包與即將買到手的房子？這問題說來容易，其實掙扎。

最近美國總統川普打著救援旗號跨國抓走委內瑞拉總統，咦？如果抓人要花川普自己口袋裡的錢，他願意嗎？（作者為作家）