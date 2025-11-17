當跨國應召門神 礁溪鄉代遭訴

以越南裔女子陳美菁為首的跨國人口販運應召集團遭破獲後，宜蘭檢方溯源查出礁溪鄉民代表張景程替集團當「門神」，除探詢警方臨檢、查緝動向，還獲贈飯店公關股與8萬多元分紅賄款作為酬謝，檢方聲押獲准至今，全案日前偵結依貪汙、媒介性交易等罪追加起訴張景程與3名業者。

56歲張景程以無黨身分當選2屆礁溪鄉代，涉入跨國人口販運應召集團遭收押起訴，震撼地方政壇。

案件源自1名外籍女子因賣淫遭查獲、收容待遣返時，哭訴還有「姐妹」被迫在礁溪的地下酒家從事性交易，檢方隨即指揮新北市調查處與警方深入調查，發現背後是越南裔、台籍陳女在礁溪某飯店夥同游姓男友運作的跨國人口販運集團，誘騙越籍女子來台，入境後扣留護照、通報失聯，強迫從事性交易，即便生理期仍強迫上工，至少11女受害，檢方9月24日首波偵結，依《人口販運防制法》等罪起訴12人。

檢方持續追查發現，張景程長期以民代身分當集團「門神」，與警政人員往來密切，替業者探詢臨檢、查緝動向。應召業者為酬謝張的護航，提供該飯店公關股1股，並於今年2月到4月間共給付8萬7000元分紅，檢方聲押禁見獲准。檢方不排除有公務人員洩漏臨檢資訊，由張轉告業者，涉案層面仍在擴大調查。

全案日前再依違反《貪汙治罪條例》及《刑法》容留、媒介性交易與人口販運等罪，追加起訴張景程及3名應召站業者。檢方懷疑張把地下酒家作為「招待所」，邀廠商洽談工程案，將比對是否涉及回扣等貪瀆情事。