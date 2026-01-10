當軍艦遇上泰迪熊！德陽艦園區「熊熊艦到你」成台南最新拍照聖地

記者/葉佳欣報導

台南市政府委外營運景點「定情碼頭德陽艦園區」於2026年度推出年度特展「熊熊艦到你・2026泰迪熊海上派對主題特展」，以泰迪熊形象結合海軍文化，打造全台首座「海上熊樂園」，展期自10日起至12/31止。台南市長黃偉哲在9日親自出席開展記者會，邀請軍事迷、泰迪熊迷及親子家庭把握展期，前來體驗別具特色的海上主題展覽。

年度特展「熊熊艦到你・2026泰迪熊海上派對主題特展」，以泰迪熊形象結合海軍文化，打造全台首座「海上熊樂園」，展期自10日起至12/31止。圖/台南市政府

黃偉哲表示，此次「熊熊艦到你・2026泰迪熊海上派對主題特展」進駐園區，展期長達一年，跨過農曆年與情人節，將成為親子家庭、軍事迷及泰迪熊愛好者的打卡熱點。

黃偉哲也推薦，園區鄰接林默娘公園、港濱歷史公園及安億停車場，與周邊景點串聯，為安平觀光旅遊增添亮點，期盼民眾把握假期前來，感受德陽艦園區的多元魅力。

文化局表示，德陽艦園區近年持續以創新策展方式，讓軍事文化與大眾生活緊密結合。本次特展以「熊熊艦到你」為主題，透過療癒可愛的泰迪熊元素，打造沉浸式互動體驗空間，規劃多處趣味展區，邀請各年齡層遊客登艦參與「最可愛的海上任務」。

為延伸展覽體驗，德陽艦園區也特別攜手台南大員皇冠假日酒店、禧榕軒大飯店、台糖長榮酒店、台南雅樂軒酒店等飯店業者，共同推出「熊熊海上假期住宿專案」，串聯住宿與景點，打造「白天登艦、夜宿台南」的完整旅遊行程，吸引更多國內外旅客走進安平，深入體驗台南魅力。

本次特展以「溫度 × 勇氣 × 冒險」為策展核心，邀請深受全球喜愛的泰迪熊IP攜手登艦，將原有艙間轉化為「熊熊駕駛艙」、「艦長派對甲板」、「航海探險走廊」等互動展區，並於德陽艦前草坪設置大型泰迪熊造景與互動裝置，打造療癒又吸睛的拍照熱點，讓遊客在溫馨氛圍中，感受德陽艦承載的歷史榮耀與堅毅精神。

「熊熊艦到你」展期自2026年1月10日起至12月31日止。園區開放時間為：每日上午09:00-下午19:00(冬季營業時間至17:40)。票價為：全票(一般民眾)：100元、優待票：80元、領有身心障礙證明卡本人免費。詳細入園資訊請上官網以及搜尋「安平定情碼頭-德陽艦園區」臉書粉絲頁查看。