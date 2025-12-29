當速度、情緒與立場同時擠進新聞室

這一週，如果只用一個詞形容台灣新聞現場，或許不是「失誤」，而是失衡。

不是某一家媒體出了大錯，而是整體新聞生產節奏，正同時被「速度」、「情緒」與「立場」三股力量拉扯，而新聞原本應扮演的角色——提供可被理解、判斷與追蹤的公共資訊——正被擠到越來越後面的位置。

這種變化不一定違法，卻正在一點一滴侵蝕新聞最核心的資產：可信度。

快訊成為主流，但更正卻幾乎消失

即時新聞與快訊，早已不是輔助工具，而是多數觀眾接觸新聞的第一入口。但本週可明顯觀察到，多起快訊內容出現錯誤或不完整情況：時間、地點、政策內容、事件脈絡，先上線、再修正，已成常態。

以本週多起即時新聞為例，可觀察到以下共同模式（以下案例為近期台灣新聞實務中可反覆觀察之通行做法之概括描述，非指涉特定媒體或單一事件）：

實例一：時間與事實錯置的快訊修正

某則重大公共事件的快訊，第一時間以「已發生」作為敘述前提，數分鐘後才在內文中悄悄改為「尚待確認」。但這項關鍵修正，並未透過「更正說明」呈現，原本已被轉傳的版本，也未被清楚標示為錯誤資訊。

對多數只接觸第一版快訊的觀眾而言，錯誤並沒有被「更正」，而只是被「覆蓋」。

實例二：社群媒體與電視版本不一致，卻無交代

同一事件，在電視跑馬字幕中使用較為保守的描述，但在社群平台推播時，卻出現更強烈、甚至已下結論的措辭。事後其中一方內容被修改，但媒體並未向觀眾說明「哪些版本不同、為何修正」。

這類情況下，觀眾無從判斷哪一個才是最終、最可靠的資訊。

實例三：數據修正無聲完成

某政策相關新聞，初版快訊中的數字被多家媒體引用後，隔一段時間才在原文中修正。但修正僅存在於文章本體，未以任何形式提醒先前已接收錯誤數據的讀者。

在快訊主導的新聞生態中，這類「靜默更正」實際上等同於沒有更正。

真正的問題不在於「會不會錯」，而在於——錯了之後，新聞幾乎不再告訴觀眾「哪裡錯過」。

修正往往悄悄完成，沒有清楚的更正說明，也沒有可追溯的版本標示。對觀眾而言，錯誤像從未發生過；但事實上，它已經影響了理解與判斷。

當快訊成為主流，媒體卻仍沿用「不必明說更正」的舊習慣，這不是技術問題，而是對觀眾的態度問題。新聞若不願為錯誤留下痕跡，信任也無法累積。

重大事件報導中，情緒正在搶先事實一步

另一個同樣明顯的現象，是重大社會事件的報導節奏，越來越以情緒作為起點。

「震怒」、「失控」、「離譜」、「炸鍋」成為標題與跑馬字幕的常見語彙；畫面反覆播放最刺激的片段；而關於事件背景、制度脈絡、責任歸屬的說明，卻往往被延後，甚至缺席。

這樣的新聞不是在告知，而是在先設定觀眾該有的情緒反應。

情緒並非不能出現在新聞中，但當情緒成為新聞的排序原則、成為吸引注意力的第一手段，新聞就不再是協助理解的工具，而更像是一種即時動員。長期下來，觀眾被訓練成「先憤怒、再理解」，甚至只剩下憤怒。

這對公共討論沒有幫助，對當事人也不公平，對新聞本身更是長期傷害。

新聞正在政論化，卻假裝自己仍然是新聞

更值得警惕的是，政論語言正全面滲入新聞時段本身。

這一週不難看到：記者稿件中直接出現評價性語句；主播語氣與用詞明顯帶有立場；畫面搭配的字幕，往往已經替觀眾下好結論；政論語言滲入新聞敘事的情況，也呈現出高度一致的樣態：

實例一：新聞稿直接內建價值判斷

在某起政治相關新聞中，記者稿件並非先交代事件背景與事實，而是直接使用「形同○○」、「等於默認」、「明顯失職」等評價性語句。這些判斷未被引述為來自任何消息來源，而是以新聞敘事本身的語氣呈現。

新聞在這裡不再只是轉述，而是直接給出結論。

實例二：主播語言替觀眾「收尾」

在一則爭議事件報導結尾，主播未停留在資訊補充或後續發展，而是以總結性語句收尾，明確指出「這件事的問題就在於……」。這類說法形式上仍是新聞時段，但功能上已完成政論節目的角色。

觀眾接收到的，不是「目前所知」，而是「你該怎麼看」。

實例三：字幕先於事實下定論

部分新聞畫面中，搭配的字幕已直接將事件定性為「政治操作」、「制度失靈」或「全面失控」，但畫面內容本身仍在呈現不同說法或尚未釐清的事實。字幕在此不只是輔助理解，而是提前設定解讀框架。

這不只是政論節目太多的問題，而是新聞本身正在變成政論，卻仍然掛著「新聞」的標籤。

當新聞主動拆除事實與評論的界線，實際上是在對觀眾做出一個假設：觀眾不需要完整資訊，也不需要自行判斷，只要被告知「該怎麼看」。

但一個不再信任觀眾判斷能力的新聞環境，最終也不會被觀眾信任。

結語：這不是個別失誤，而是結構警訊

我們把這三個現象放在一起看——快訊錯而不說、情緒先於事實、立場滲入新聞——它們指向的不是某一則失誤，而是一個正在形成的結構風險。

當新聞越來越快、越來越情緒化、越來越替觀眾下結論，它也正在離「公共信任基礎」越來越遠。

這正是媒體此刻最需要自問的問題：

在競逐注意力的同時，我們是否還願意為理解留空間？

在追求立場清楚的同時，我們是否還記得新聞與評論的不同責任？

信任不是靠聲量累積的，而是靠一次次願意慢下來、說清楚、承認錯誤的選擇。而這，正是本週新聞現場，最值得被看見的提醒。