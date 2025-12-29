當選全國黨代表第28名 徐欣瑩：最好的信任投票

國民黨第22屆中央委員選舉結果近日揭曉，立法委員徐欣瑩以全國第28名當選。（徐欣瑩辦公室提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨第22屆中央委員選舉結果近日揭曉，立法委員徐欣瑩以全國第28名當選，徐欣瑩辦公室29日發布新聞稿表示，針對近期外界對其「忠誠度」與「誠信」的惡意抹黑帶風向，此次中央委員的全國排名就是最好的信任投票，排名結果已充分反映主流民意。

徐欣瑩辦公室並呼籲要回歸民主制度，以公平、公正、透明的初選機制贏得民心，這也是主席鄭麗文所提出的「世代交替、重塑國民黨形象、黨要年輕化」國民黨3大改革藍圖。

徐欣瑩辦公室指出，中央委員是由全國黨代表投票產生，是黨內最具指標性的「信任投票」。此次全國190位中央委員當選人中，徐欣瑩位列全國第28名前段班，感謝全國黨員同志的支持與看見徐欣瑩的初心與戰力，此成績單證明了徐欣瑩始終與黨的核心價值站在一起，更是對所謂「忠誠度」質疑最好的答案。

徐欣瑩辦公室同時表示，徐欣瑩認同苗栗縣長鍾東錦近日的公開主張，指縣長提名應以「民調」為依歸，拒絕私下「用喬的」或非制度性操作，建立在民意基礎上的初選，不僅能降低爭議，也有助於凝聚黨內共識，這正是民主政治應有的樣貌。

另，針對外界對於其「轉換跑道」的批評，徐欣瑩提出正向視角。她指出，從現任台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華，到彰化縣長王惠美，皆是以立委身分轉換跑道為地方服務的優秀楷模。

徐欣瑩表示，一路走來服務地方、回應民意的初心始終如一，對一路以來支持與協助的同志及鄉親好朋友，心中只有感謝。無論來自哪個族群、團體，大家都是為新竹縣努力的夥伴，唯有放下標籤、凝聚共識，才能攜手為新竹縣創造更美好的未來。

