當選後廢新北耶誕城？蘇巧慧這樣說！

▲民進黨立委蘇巧慧表示，板橋人最在意的就是活動舉辦期間，交通大打結。（圖／記者葉政勳攝，2025.09.01）

[NOWnews今日新聞] 民進黨選對會昨正式拍板提名立委蘇巧慧參選新北市長，並提交中執會通過，對於有網友認為，蘇的政見若停辦新北耶誕城，就能拿下板橋破6成的票一事。蘇巧慧今（6）日表示，板橋人最在意的就是活動在舉辦期間，交通大打結，她們團隊是新的，會有更新、更活力觀念來重新思考這項活動。

選對會昨拍板提名蘇巧慧，蘇巧慧上午受訪時回應「藍白合」、潛在對手、台北副市長李四川、新北耶誕城等相關議題。

蘇巧慧表示，她們都在爭取服務全新北市民的機會，面試官就是全新北市民，她準備很久，也已經準備好；面對若未來「藍白合」，蘇說，她的觀念最新、執行力最強，她就是用這樣的態度、能力，呈現在全新北市民面前，讓大家做選擇，「我會用最好的態度、最積極態度，爭取全新北市民的認同」。

對於新北市議長蔣根煌透露，李四川處理完輝達進駐後，可能最快月底就會宣布參選？蘇巧慧說，她一直在做準備、爭取為新北市民服務的機會，也按照自身節奏，這一年多來，她踏遍新北每個地區，也見到非常多的人事物，就是為了讓她及其團隊，未來在服務新北時，有紮實的地方連結以及未來的規劃想像，「我們會照著節奏繼續往前進，期待明年可以完成這個任務，和新北市民一起來努力」。

蘇巧慧續指，現在有各式各樣的人選，大家都期待要爭取服務新北市民，可是每個人的條件不同，像她應該是觀念最新、執行力最強，「這個差異性和其他的候選人，應該是很明顯的」。

針對板橋耶誕城議題，蘇巧慧說，該活動已經14年，板橋人最在意就是在舉辦期間，交通大打結，因此舉辦期間越來越長，市民的反應也會越來越大。

蘇巧慧提到，她們團隊是新的，在設計感、在執行力，也與過往有所差異，未來她會用更新、更有活力的觀念來重新思考這整個活動，包括在地經濟、交通運輸，甚至活動意涵，她希望能夠創造一個讓新北人認同，讓外地人喜愛的活動。

