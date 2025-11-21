當選新北市長廢耶誕城？ 蘇巧慧：一定要調整

表態參選2026新北市長的民眾黨主席黃國昌自爆，民進黨立委蘇巧慧曾透過不少管道鼓勵他，要他選到底。蘇巧慧今（21）天在廣播節目上再度駁斥，表示從未透過任何人傳過任何話。面對藍營潛在對手李四川，蘇巧慧說，自己的優勢是「年輕、創意、會做事」；李四川則回應，執政不是穿得漂亮，施政政績才是最好的表現。

被徵召參選新北市長的立委蘇巧慧積極跑行程，她上廣播節目上暢談新北藍圖的擘劃，希望讓市民有感，而讓大家又愛又恨的新北耶誕城，因交通壅塞長年引發當地不滿，也引來外界關注，那她會主張停辦耶誕城嗎？

蘇巧慧回應，「不一定有，也不一定沒有，現在是完全開放的狀況，我說的是一定要調整。」

沒要人傳話黃國昌 蘇巧慧：奇怪謠言適可而止

也傳出可能挑戰新北市長的民眾黨主席黃國昌，日前爆料蘇巧慧曾透過兩組人馬向他傳話，鼓勵他參選到底。蘇巧慧嚴正駁斥，「我從來沒有授權任何人去傳任何話，這件事情是非常奇怪的謠言，我真的希望適可而止。」

讚李四川「很強」！ 蘇巧慧曝優勢：我年輕有創意

據傳台北市副市長李四川已開始組建團隊。面對潛在對手，蘇巧慧表示，「（李四川）當然強啊，川伯是一位非常專業的公務人員。」，不過她對自己充滿信心，認為相較其他候選人，自己年紀較輕，觀念也會更為新穎。

台北市副市長李四川則表示，「我想這一個執政本身，並不是這個穿穿漂亮，施政上面才是最好的表現」，他也順道澄清，自己目前還不是候選人。

國民黨戰況尚不明朗，而民眾黨的黃國昌也虎視眈眈，三腳督的局面是否形成仍是未知數，蘇巧慧則起跑較早，全力衝刺，目標是要把國民黨長期執政的新北市搶回來。

