當選新北市長廢耶誕城？蘇巧慧：希望創造市民認同、外地人喜愛的活動
記者楊士誼／台北報導
民進黨選對會日前確定，由民進黨立委、新北黨部主委蘇巧慧出戰新北市長選舉。蘇巧慧今（6）日受訪時強調，自己已經準備好面對藍白合後的對手，自己的觀念最新、執行力最強，會將差異呈現在市民面前，讓市民選擇。另對於被市民詬病已久的「新北歡樂耶誕城」活動，蘇巧慧則表示，居民最在意的就是交通大打結，未來會重新思考該活動，希望創造讓新北人認同，也讓外地人喜愛的活動。
對於潛在對手、新北副市長劉和然表達恭喜，以及未來可能的「新北藍白合」，蘇巧慧上午在立法院受訪表示，「我想我們都在爭取一個服務全新北市民的機會，那面試官其實就是全新北市民」。她表示，自己準備很久，也已經準備好面對藍白合後的對手。她也表示，自己的觀念最新、執行力最強，會把與對手的差異呈現在新北市民面前，讓大家選擇未來的新北市應該要是什麼樣的人來帶領。「我會用最好的態度、最積極的態度來爭取全新北市民的認同」。
對於新北市議長蔣根煌透露，李四川處理完輝達進駐後，可能最快月底就會宣布參選？蘇巧慧說，自己一直在準備，爭取為全新北市民服務的機會，而且也是照著自己的節奏。這一年多來，她踏遍新北每個地區，見到非常多的人、事、物，這是為了讓自己和團隊未來能在服務新北時，有紮實的地方連結和對未來的規劃，「我會照著自己的節奏繼續往前進，期待明年可以完成這個任務，和新北市民一起來努力」。
蘇巧慧也指出，現在有各式各樣的人選，大家都要爭取服務新北市的機會，但每個人的條件不同。她重申，自己應該是觀念最新、執行力最強的，這個差異和其他候選人應該很明顯。在這樣的差異之下，供新北市民做抉擇。
而媒體也追問，如已經舉辦多年的新北歡樂耶誕城，許多市民對耶誕城的存續頗有意見，若當選是否會處理？蘇巧慧則說，耶誕城已經舉辦14年，板橋人最在意的就是舉辦期間的交通大打結。「如果它的舉辦期間越來越長，那當然市民的反應也就會越來越大」。她表示，未來會以用心、有活力的觀念重新思考該活動，包括在地經濟、交通運輸、活動意涵等方面，希望能創造一個讓新北人認同，也讓外地人喜愛的活動。
