當選新北市長「廢除耶誕城？」 蘇巧慧表態：一定要調整

記者陳思妤／台北報導

民進黨立委蘇巧慧將挑戰2026新北市長選戰，對於新北耶誕城的態度備受關注。她今（21）日強調，新北耶誕城一定要調整，但是辦還是不辦，她的態度是開放的，不過應該要從交通疏運、在地經濟、城市認同三個要素下去檢討、討論。

蘇巧慧今天接受主持人黃暐瀚專訪，對於新北耶誕城究竟是否會續辦，蘇巧慧坦言，耶誕城出發點立意良好，但辦的時間越來越長，甚至還到快2個月，還有交通問題，且舉辦的時間不固定。

蘇巧慧認為新北耶誕城可以討論，但交通一定要解決，在地經濟要活絡，能創造亮點，讓在地人認同、外地人喜歡。她也說，明年耶誕城一定會比較好，雖然還不是她，但一定會變好，因為她出來講了問題，而這就是選舉競爭的目的。

蘇巧慧強調，新北耶誕城一定要調整，不一定辦，也不一定沒有辦，她態度是開放的，但一定要調整。

蘇巧慧在專訪後接受媒體聯訪，她重申，新北耶誕城有立意良善的地方，但確實有需要調整的地方，她的態度是應該從交通疏運、在地經濟、城市認同三個要素下去檢討、討論做調整。

「到底在板橋多點齊辦，還是新北各區輪辦、一起辦，都可以開放討論」，蘇巧慧指出，不管未來有沒有舉辦，或是要怎麼辦，大家都可以討論，看到新北市府有跟隨意見從善如流願意進行討論，她認為明年應該可以不一樣。

