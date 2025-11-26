當部長後首次赴立院業務報告 李洋自曝心情：我5點多就起床了

李洋當部長後首次赴立院業務報告。圖為先前畫面。（鏡報董孟航）

運動部長李洋上任至今，在今（26）日首次迎來立法院教育及文化委員會進行業務報告。他接受媒體聯訪時透露自己昨天21時30分睡，今天凌晨5點多就起床，今天來業務報告，希望可以讓民眾知道運動部後續會做什麼規劃。

首次赴立院進行業務報告

李洋今天到立院進行業務報告並進行媒體聯訪，他指出，今天代表運動部來做業務報告，希望可以讓民眾知道運動部後續會做什麼規劃，現在上任3個月，也希望業務方面可以給委員比較清晰的回答。他也坦言，昨天自己21時30分睡，今天凌晨5點多就起床。

記者續問，有做了哪些準備，李洋回應，主要還是希望把運動部後續的態度、規劃展現給大家，過往做得不夠完善的地方，也希望後續可以精進、改進。

傳曹錦輝、林益全可能赴中打球 李洋曝看法

至於有消息傳出，台灣球員曹錦輝、林益全等人可能赴中打球，立委擔憂可能淪統戰樣板，李洋則說，選手如果能夠去更好的地方或更加優渥的職業聯盟，職業項目就是這樣，後續運動部會推動台灣的職業聯盟，讓其更加完善，讓更多國外選手來到台灣，也能讓台灣選手留在台灣去打比賽。

WBC將開打 李洋的期許

WBC將在2026年3月登場，李洋則說，他認為每位運動員會竭盡所能的去拚戰到底，就如同自己在巴黎奧運之前，許多人認為他們衛冕的機會不高，希望運動員可以拿出自己最好的態度跟實力去達到最好的成績。

另外，被外界認為是流量密碼、吉祥物的部份，李洋則說，身為運動員，退役後馬上做了部長，還是希望先專注在運動員，後續會有教練、體能訓練師、物理治療師、防護員等等的整個團隊，當然最重要的還是希望推動全民運動，讓運動的環境變的更佳、友善，「當然後續我們也會建置，不管是軟體還是硬體的部分。」

