當都市叢林被大火吞噬

每年11月26日是「世界關注無尾熊日」，這不只是紀念2019年底澳洲大火，一隻無尾熊Lewis的離去，更提醒我們：在氣候變遷升溫的年代，森林大火正變得越來越頻繁。綠色和平組織當天都會發信提醒大家，這個不幸的日子。

這場森林大火是澳洲史上最嚴重的一次氣候災難之一，無尾熊族群20年間從18萬銳減到9萬，被迫列為瀕危動物。

很遺憾，一樣是11月26日，香港宏福苑住宅大樓發生5級大火，7棟外牆搭滿竹製鷹架的整修大樓陷入火海，已造成146人死亡，還有200多人失聯。宏福苑樓高31層，在海邊景觀不錯，還得過住宅規畫獎項。但外牆鷹架區域首先起火，在風勢助燃下，火勢在短短數十分鐘內連升3級，令人怵目驚心。

這些年，在加拿大、美國都發生過森林大火，頻率越來越密集，還危及民宅、豪宅。不只是森林，就在都市，大火威脅都更加頻繁，是人們的習慣不好？住宅規畫不當？可能都不是，過去我們已這樣生活了幾十年。但也正是這樣的習以為常，讓我們失去了危機意識，無形中破壞了地球生態，讓危險一步步進逼到身邊。也許此時正是我們該放空歸零，修復身心與環境的時候了。

人工智慧OpenGenius創辦人克里斯‧格里菲斯與《泰晤士報》等媒體撰稿人卡拉‧梅德利科特，合寫下了《專注力修復：刻意放空的專注式白日夢，讓你擺脫瞎忙×激發創意×找回能量》一書，強調AI時代來臨，人們迷失在資訊碎片化和快節奏的生活裡，是該讓大腦達到極致放鬆的狀態，找回專注力。

研究顯示，我們的專注力正被瞎忙與過勞吞噬。注意力被打斷後需要23分鐘才能重新集中，現代人平均每天查看手機85次，讓專注力支離破碎。但專注力不是靠咬牙硬撐，而要學會刻意放空，利用「專注式白日夢」來練習「聰明的不專心」。

做白日夢不是偷懶，而是大腦的「隱形工作模式」。大腦在神遊的過程中，負責思考的「預設模式網絡」和負責執行高階任務的「中央執行網絡」會同時活躍，讓潛意識串聯新想法，激盪出解決問題的新火花，讓創造力大爆發。有意識的暫停，被焦慮鎖住的思緒會重新啟動，專注力、創意與韌性也才會自動返回。

火已燒了，當一切無法回復，我們該是放空放下、重新思考：這是單一不幸個案，還是潛藏的普遍危機？當我們鎮日忙碌於都市叢林的生活節奏，我們是不是該放空，再想想我們生活與居住的未來？（作者為資深媒體出版人）