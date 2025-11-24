當醫師變成病人 有癌無礙把握當下

在人生的旅途裡，面對病痛，有人選擇退縮，有人卻能將苦難化為照亮他人的光。今天要來聊一位印尼慈濟志工許謹娥，她是罹患惡性皮膚癌的患者，如今卻成為安寧療護的推手，用自己的生命故事，溫暖無數走向生命終點的人。

陽光的另一面就是暗影，癌症切除、皮膚移植到化療，各種折磨，許謹娥通通經歷一遍。儘管自己就是印尼家醫科醫生，但19年前命運開的黑色玩笑，她笑不出來。

慈濟人醫會醫師 許謹娥：「疾病不會挑選要長在誰身上，所以我接受 這是我的命運。」

發現到黑色素瘤，已經到了第二期，回顧著人生的風景，每張定格回憶很美，要跟這一切道別，實在是太難了。

慈濟人醫會醫師｜ 許謹娥：「如果你悲傷 反而是癌細胞得勝，只要能真正明白並實踐這一點，康復與重生一定會在前方等著你。」

學醫的她，很快回到理性思考，她甩開悲傷，向病魔宣戰，從此走上開掛人生，病魔沒有擊倒她，反而越挫越勇。

慈濟人醫會醫師 許謹娥：「因為身上有些小傷，我就看大愛電視，但傷口癒合後 我就想 ，啊 不如去當慈濟志工吧。」

2022年，她在印尼慈濟醫院投入安寧療護，曾經也痛過的她，更容易共情於他人的傷口。

慈濟人醫會醫師 許謹娥：「就像被賜予了一張生命延長許可證，所以我決定，要用這延續的生命，去做有意義的事。」

每一個跟她對話的患者，總能平靜地放下眷戀，許謹娥說，她要人們明白，死亡不是終點，而是通往解脫的過程，她要做的，正是帶領迷途者前往彼岸，尋找平靜的「擺渡人」。

