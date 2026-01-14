當金屬成為空間語言 高端金屬建材的永續趨勢

蔡哲明

2025 台北國際建築建材暨產品展，高端金屬建材的應用再次成為展場焦點，尤其以度鈦不鏽鋼板作為代表，透過多元加工與實體工件展示，清楚呈現在建築立面、電梯空間與室內設計中的延展性，也反映出當代建築市場正從單純機能，逐步轉向結合美學、耐用與永續發展的整合思維。

遠東鈦金是國內第一家正式通過美商ENTELA公司ISO9002國際品質認證的科技建材公司

隨著城市更新、高端住宅與公共建築需求提高，金屬建材的角色已不再是裝飾配角，而是逐漸成為塑造空間氣質的重要結構，度鈦不鏽鋼板之所以受到市場青睞，關鍵在於同時兼顧材質性能與視覺兩大層次。透過「真空濺鍍」等技術，能將鈦金屬分子與不鏽鋼材料結合，表面在保有金屬原始強度與耐候性的當下，呈現出細膩而穩定的光澤變化，此時金屬不再只是冷硬素材，而是可以回應空間對質感與情緒需求。

奈米級抗指紋系列

從設計趨勢觀察，這類金屬板材特別受到公共空間、商辦大樓以及五星級飯店青睞，在光線折射下所形成的層次感，能為整體帶來低調而內斂的視覺效果，色澤不會過度張揚，也能展現長時間使用下依然穩定的整體質感，完美呼應當前市場對「耐看、耐用、歷時性」的建材期待。遠東鈦金國外部經理楊又銓表示，在性能上，度鈦不鏽鋼延續不鏽鋼本身耐腐蝕，不易氧化與使用年限長等優勢，相較傳統烤漆或塗裝金屬，表面不易因為摩擦、濕度或時間而快速劣化。這種特性，特別適合應用於電梯轎廂、公共動線與高使用頻率場所，不僅得以維持外觀的一致性，也有助於降低後續維護及汰換成本，站在全生命週期角度來看，符合永續建築對長效使用的主要精神。

遠東鈦金國外部經理楊又銓

金屬加工技術的進化，也拓展了設計可能性，透過研磨、覆蓋等複合工法，金屬表面得以呈現如畫作般的紋理層次，使得板材不再只是單一質感的工業產品，而轉化為具有藝術性與識別度的空間材料。這樣趨勢，顯示金屬建材正逐步跨越工程材料與設計領域界線，成為設計師手中被「創作」的元素。從永續角度來看，高耐久與可回收且降低長期耗損的金屬建材，也與當前建築產業追求低碳、低維護的目標不謀而合。當材料本身能夠延長使用年限、減少更換頻率，也能降低資源消耗與廢棄物產生，能在設計美學之外，為永續未來提供更務實的解方。

